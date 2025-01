L'Union Belge met la pression sur Charleroi après les événements face à l'Union Saint-Gilloise !

Les répercussions des débordements lors de Charleroi-Union ne sont pas encore terminées. L'Union Belge s'en est mêlée.

Sudinfo nous apprend en effet que l'Union Belge a convoqué le Sporting Charleroi à la suite des débordements ayant entraîné l'arrêt temporaire de la rencontre face à l'Union, le samedi 11 janvier dernier.

Le Parquet souhaiterait mettre la pression sur le RCSC au sujet des incidents récurrents impliquant de la pyrotechnie au Mambourg.

Le Sporting Charleroi a déjà réussi spontanément après ces événements, interdisant les Storm Ultras et le Block 22 - les deux groupes de supporters carolos les plus impliqués dans les activités - de déplacement à La Gantoise.

L'Union Belge, cependant, en attend plus et demande au club de mettre en place un plan d'action concret afin de lutter contre ces débordements. Si le Sporting n'y parvient pas dans les délais fixés, des sanctions pourraient être prises, dont des amendes et des matchs à huis-clos.

Le KV Malines et l'Antwerp avaient déjà été soumis à ce type d'exigence de la part de la fédération par le passé. Sudinfo précise que la date d'une convocation officielle du Sporting Charleroi devant l'Union Belge concernant des sanctions supplémentaires n'a pas encore été déterminée.