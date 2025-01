Pep Guardiola époustouflé par ses deux Diables : "Regardez les deux ou trois derniers matchs..."

Manchester City retrouve des couleurs en Premier League. Les Skyblues ont été emmenés par leurs deux Diables ce weekend.

Ce weekend, Jérémy Doku et Kevin De Bruyne étaient dans tous les bons coups à l'occasion de la victoire 0-6 à Ipswich. Si l'on s'en tient aux seules statistiques, le premier cité repart avec un but et un assist, tandis que KDB est crédité de deux offrandes.

Mais leur apport va bien plus loin que cela : les Deux Diables sont impliqués dans pratiquement tous les buts. Sur deux des trois premiers, City a marqué sur une action copiée-collée, Doku lançant De Bruyne dans le demi-espace gauche du rectangle, KDB centrant ensuite pour Phil Foden.

PHIL FODEN HAS A BRACE NOW KEVIN DE BRUYNE ASSIST AGAIN THIS IS AN ABSOLUTE MASTERCLASS pic.twitter.com/hJKgRqFpE9 — 17 (@DxBruyne17) January 19, 2025

De Bruyne joue un grand rôle dans la montée en puissance de Manchester City. Il a débuté les quatre derniers matchs de championnat en tant que capitaine et s'est montré décisif lors des trois derniers : "Regardez ses deux ou trois derniers matchs... C'est encore le meilleur Kevin" s'est réjouit Pep Guardiola.

Une petite pique au passage pour Doku

Jérémy Doku a lui aussi rassuré son entraîneur : "Jérémy est un dribbleur incroyable, mais ses choix ne sont parfois pas assez précis. Mais aujourd’hui, il a été brillant. Je suis content pour lui. Il a la capacité de dribbler un ou deux défenseurs dans la zone de vérité et nous offre de nombreuses options offensives. Il a vraiment été bon".

Les deux Diables Rouges ont donc refait le plein de confiance au milieu d'une saison tout sauf évidente. Et à les voir se chercher constamment sur le terrain, on se dit que le successeur de Domenico Tedesco pourrait plus encore tabler sur cette relation technique privlégiée.