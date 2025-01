🎥 Didier Lamkel Zé évoque son rôle de grand frère et la première sanction de Felice Mazzu : "Je suis arrivé une fois en retard et..."

Le Camerounais a récemment fait son retour en Jupiler Pro League sous les ordres de Felice Mazzu, connu pour être un bon meneur d'hommes et fin psychologue. Et jusqu'ici, les choses semblent très bien se dérouler.

De retour chez nous, sous les couleurs de STVV jusqu'à la fin de la saison, Didier Lamkel Zé prend progressivement ses marques et reprend du rythme. Le joueur était en effet monté au jeu face à Westerlo puis était titulaire face au Standard.

Face à la caméra de DAZN, le Camerounais s'est confié sur ses premiers pas au Stayen, et sa collaboration avec Felice Mazzu, ainsi que son rôle auprès des jeunes : "Quand Mazzu m'appelle, même à l'entraînement il m'appelle à côté de lui et me dit que je dois montrer l'exemple, parler aux jeunes, crier sur eux."

Rôle de grand frère

"J'ai pris la parole, j'ai essayé d'encourager les jeunes, je leur ai parlé lors de la séance d'entraînement, j'essaye de leur dire de ne pas se cacher, de bouger et créer du mouvement", explique-t-il.

"Depuis que je suis en Belgique, STVV a toujours été une équipe joueuse, très difficile à jouer. Quand je suis arrivé au premier entraînement, on a fait un toro. J'ai souffert pour récupérer le ballon car c'était technique", poursuit Didier Lamkel Zé.

Ce dernier partage enfin une anecdote qui en dit beaucoup sur l'ambiance : "Je suis arrivé une fois en retard et il m'a tout simplement dit que parce que je suis Lamkel Zé je dois être un exemple. Il y a une roue ici quand tu arrives en retard. Il l'a faite tourner et j'ai dû débarrasser les plats après le repas. Je l'ai fait, il n'y a pas de problème", sourit-il.