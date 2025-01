Cinq choses à savoir sur Lucas Hey, le "Golden Boy" très prometteur recruté par Anderlecht

Anderlecht n'en a donc pas encore fini avec l'ère danoise ! Lucas Hey a rejoint les Mauve & Blanc, et on en attend beaucoup au Danemark comme à Anderlecht.

Aux côtés de Musiala et Bellingham

C'est factuel : en s'offrant les services de Lucas Hey (21 ans) pour 3 millions d'euros, Anderlecht a attiré l'un des jeunes talents les plus prometteurs de la planète football. Ce n'est pas nous qui le disons : c'est Tuttosport, qui désigne chaque année ses 100 nominés au prestigieux Golden Boy, et y avait inclus Hey en 2023.

Après avoir aidé Lyngby à obtenir son maintien, Lucas Hey a donc fait partie de cette shortlist aux côtés, excusez du peu, de Jude Bellingham, Jamal Musiala, Gavi, Florian Wirtz... mais aussi Roméo Lavia, Arthur Vermeeren, Zeno Debast, Johan Bakayoko, Arne Engels et Bilal El Khannouss. "C'est énorme d'être là. Je ne joue "que" à Lyngby, c'est vraiment impressionnant. Il y a 4 ans, je n'étais nulle part", réagissait Hey dans les colonnes de Bold après cette nomination surprise.

Il retrouve un équipier à Anderlecht

Lors de la fameuse "ère danoise" du Sporting d'Anderlecht (qui n'est donc pas encore totalement finie), Jesper Fredberg et Brian Riemer avaient surtout amené des joueurs confirmés au Lotto Park : Dolberg, Delaney, Schmeichel, Zanka et même dans une moindre mesure Dreyer qui avait déjà plusieurs saisons derrière lui n'étaient pas des jeunes premiers. La seule exception n'a pas été une réussite : il s'agit de Mads Kikkenborg, dont le compteur reste bloqué à un match.

Mais le gardien n°2 du RSCA va peut-être pouvoir faire contre mauvaise fortune bon coeur désormais en participant au mieux à l'intégration de Lucas Hey. Les deux hommes ont en effet évolué ensemble à Lyngby à 28 reprises, avant que Hey rejoigne Nordsjaelland. Un départ de Kikkenborg à court ou moyen terme n'est pas exclu, mais d'ici là, il pourra au moins aider son jeune compatriote à prendre ses marques.

Lancé par un ancien coach de Pro League

Et s'il a besoin de conseils pour appréhender au mieux la Jupiler Pro League, Lucas Hey peut aussi passer un coup de fil à l'un des coachs auxquels il doit le plus dans sa jeune carrière : Freyr Alexandersson. C'est sous la houlette de l'ancien T1 du KV Courtrai que Hey a été lancé dans le grand bain à Lyngby, en 2022.

Le club était alors en D2 danoise mais a décroché la montée, avant de parvenir miraculeusement à se maintenir la saison suivante. Alexandersson a depuis pris la porte à Courtrai, mais conseillera certainement avec plaisir son ancien poulain. Et les supporters anderlechtois apprécieront ce que l'Islandais avait à dire à l'époque dans BT sur Lucas Hey : "C'est un jeune qui s'est incroyablement bien développé, un défenseur moderne. Il est bon balle au pied, fort en un contre un, lit bien le jeu, dangereux sur coups de pied arrêtés, c'est un patron (...) S'il reste concentré, je pense que Lucas Hey peut jouer dans les cinq meilleurs championnats européens".

L'Europe aussi, il connaît

Lucas Hey n'a pas évolué qu'en D1 danoise : avec Nordsjaelland, il a aussi eu l'occasion de goûter à la Coupe d'Europe. En 2023, il fait ses grands débuts en préliminaires de la Conference League, disputant 90 minutes lors du match de qualification retour face au FCSB (Steaua Bucarest). "Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite, mais d'un autre côté, je me sentais prêt", se réjouissait le Danois dans Bold après ce match.

Et ça ne s'arrêtera bien sûr pas là : Nordsjaelland ira jusqu'en phases de groupes de la Conference League. Lucas Hey débute les poules sur le banc, mais est ensuite titulaire pour les 4 derniers matchs. Mieux : lors de l'humiliation infligée à Fenerbahçe (6-1), le néo-Mauve inscrit l'un des six buts de son équipe, son premier but européen. Anderlecht espère bien sûr que ce ne sera pas le dernier.

Bientôt chez... Brian Riemer ?

Malgré les belles promesses entrevues, Lucas Hey n'a pas encore été appelé en équipe nationale A, que ce soit par Kasper Hjulmand ou, depuis sa prise de fonctions récente, par Brian Riemer. Il est cependant un international Espoirs confirmé avec 12 caps, même si l'une d'elles est liée à son plus mauvais souvenir en tant que joueur : ce carton rouge pris 2 minutes après son entrée au jeu à la mi-temps, contre le Pays de Galles en 2023.

Nul doute que son transfert à Anderlecht va mettre Hey dans le viseur... de Brian Riemer, qui a déjà un oeil sur le Lotto Park non seulement parce qu'il y a coaché mais parce que Kasper Dolberg y fait des étincelles. On ne devra pas s'étonner de revoir bien vite, en tribunes, l'ex-coach du RSCA venu admirer les performances de ses internationaux !