Finalement pas la Pologne : on connaît enfin la localisation d'Ukraine - Belgique en Ligue des Nations !

Pressentie pour se disputer en Pologne, la rencontre opposant l'Ukraine et la Belgique, en barrages de Ligue des Nations, se jouera à Murcie, en Espagne.

Troisième de son groupe de Ligue des Nations, la Belgique doit disputer un barrage afin de rester dans la division A. C'est face à l'Ukraine que les Diables Rouges devront s'imposer.

On savait, évidemment, que la rencontre aller prévue le 20 mars prochain allait être délocalisée, en raison de la situation géo-politique dans le pays. C'est la Pologne, et plus précisément la ville de Wroclaw, qui était pressentie pour l'accueillir.

Ukraine - Belgique sera joué dans le sud de l'Espagne !

Il n'en sera rien, puisque c'est une destination bien plus au sud qui a été choisie : le Stade Enrique-Roca de Murcie, sans le sud de l'Espagne, d'une capacité de 31.000 places.

Pour rappel, nous avons appris ce mercredi matin que le match retour, prévu le 23 mars, sera disputé à la Cegeka Arena de Genk, puisque l'Union Belge a prévu d'engager les Diables dans un tour de Belgique, en 2025, afin de reconquérir leurs supporters.

La Belgique, qui avait partagé l'enjeu contre l'Ukraine à l'Euro (0-0), devra impérativement remporter sa double-confrontation pour rester en division A.