Hubert explique le retour rapide et surprenant de Francis Amuzu après la grosse frayeur contre Bruges

Petite surprise au moment de découvrir la sélection du RSC Anderlecht pour ce match d'Europa League : Francis Amuzu est bien présent. Même pas deux semaines après sa commotion face à Bruges, il est donc de retour.

Les images avaient de quoi faire peur : face au FC Bruges, Francis Amuzu était resté au sol juste avant la pause durant de très longues minutes - presque l'intégralité de la mi-temps - et avait dû être évacué sur civière après un choc avec Ordoñez.

Le verdict tombait après le match : grosse commotion cérébrale pour l'ailier anderlechtois, et quelques semaines de repos. Une semaine et demi plus tard, pourtant, le revoilà déjà dans le noyau des Mauves pour le déplacement au Viktoria Plzen.

"Il y a un protocole très clair dans ce genre de cas, dépendant des symptômes", explique David Hubert ce mercredi en conférence de presse à ce sujet. "Francis a reçu le repos nécessaire après le choc. Nous avons suivi son état de près et dès qu'il a eu la possibilité de revenir au club, il l'a fait".

Amuzu a alors repris progressivement l'entraînement. "Il a commencé par du vélo et des entraînements sans contact, et cette semaine, il était de retour avec le groupe. Dès lors, il est disponible et sélectionnable, et est une option de plus", se réjouit Hubert.

On ne s'attend cependant pas à beaucoup de temps de jeu pour Francis Amuzu mais plutôt à une entrée de jeu en fin de match, si même il monte au jeu. Aucun risque ne sera pris avec lui.