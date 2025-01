Humilier Kompany a... sauvé la tête de cet ancien coach de Pro League, qui devait prendre la porte !

La tête du Danois était mise à prix et ce choc européen sentait comme la fin de son aventure. Pourtant une belle victoire face au Bayern l'a relancé sur le banc de Feyenoord.

Brian Priske est maintenu à son poste d'entraîneur de Feyenoord. Au lendemain de la victoire de prestige en Ligue des Champions contre le Bayern Munich de Vincent Kompany (3-0), c'est le directeur général du club Dennis te Kloese qui le confirme.

"Bien que je ne veuille pas prendre l'habitude de répondre aux rumeurs, je voudrais confirmer que Brian est et reste l'entraîneur principal de Feyenoord. Cependant, la direction du club voit un certain nombre de points qui doivent être améliorés à court terme", a déclaré Te Kloese dans des propos relayés par RTV Rijnmond.

"Ce que nous voyons ensemble, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont incroyablement positives et qui fonctionnent bien. Prenons par exemple les performances impressionnantes en Ligue des Champions, qui renforcent et augmentent encore la valeur non seulement de l'équipe, mais aussi de nos joueurs. En outre, nous sommes fiers de la progression et du développement de nos jeunes talents, qui jouent également un rôle de plus en plus important dans l'équipe", poursuit le DG qui confirme également des tensions, mais laisse entendre qu'elles ont été apaisées.

Tensions apaisées... pour l'instant ?

"Dans le même temps, les performances en Eredivisie ne sont pas suffisantes. Nous devons faire mieux pour améliorer notre position au classement", a souligné Te Kloese, faisant référence aux neuf points de retard sur l'Ajax, deuxième, dont la place qualifie automatiquement pour la prochaine Ligue des Champions.

L'ancien coach de l'Antwerp aura deux vrais tests qui l'attendent avec la dernière rencontre de Ligue des Champions face à Lille, puis surtout le Klassieker contre l'Ajax.