Une affaire à saisir ? Un ancien de Pro League évoque ouvertement un départ

Les Rangers ne comptent plus autant que prévu sur Cyriel Dessers. L'ancien genkois est sur le banc et si les choses ne changent pas, il pourrait opter pour un départ.

Cyriel Dessers a déjà marqué 16 buts en 33 matches cette saison et a également délivré 5 passes décisives. Malgré tout, il est constamment critiqué par les supporters et a récemment perdu sa place de titulaire.

“Le mois dernier, j'ai perdu ma place de titulaire. Le garçon qui joue maintenant est aussi un bon attaquant (Hamza Igamane, ndlr), il marque aussi”, a déclaré Cyriel Dessers à Voetbal International. “J'essaie de le soutenir et de l'aider. Je veux que l'équipe gagne. Mais c'est difficile. Je ne sais pas quel est mon avenir maintenant.”

Dessers est sous contrat avec les Rangers pour encore deux ans. Sa valeur marchande est actuellement de 4 millions d'euros, mais le club en a payé un de plus pour lui. “Je peux imaginer que le club voudra peut-être faire une plus-value avec moi maintenant”, a-t-il ajouté.

“Mais janvier est une période délicate. Les clubs performants ont probablement déjà un attaquant en forme. Et peu de clubs ayant besoin de buts auront immédiatement des millions à disposition. Il faut attendre un peu. Je suis dans un super club, mais j'ai trente ans et je veux jouer chaque semaine.”

Un transfert vers l'Eredivisie semble être le choix le plus évident. “Feyenoord a actuellement trois excellents attaquants. Les autres clubs pour lesquels j'ai joué (dont Genk, ndlr) ont également une place spéciale dans mon cœur. Mais j'ai un certain prix et il n'y a que quelques clubs qui peuvent se le permettre", sait Dessers.