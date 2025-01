Enfin un renfort au RFC Liège, et enfin un attaquant : déjà passé par la Pro League, il rejoint gratuitement les Sang & Marine

Enfin un renfort au RFC Liège. Libre depuis son départ de l'HJK Helsinki, Alessandro Albanese rejoint les Sang & Marine.

Les supporters du RFC Liège commençaient à désespérer. Depuis le début du mercato, les suiveurs du Matricule 4 voyaient tous leurs concurrents se renforcer, en constatant que leurs dirigeants restaient muets sur le marché des transferts.

Alors que le départ de Midou Mouhli vers Tunis a été officialisé pour la modique somme de 100.000€, les Sang & Marine ont enfin enregistré leur première recrue de ce mercato hivernal.

Alessandro Albanese rejoint le RFC Liège

Libre depuis son départ de l'HJK Helsinki au 1er janvier, club avait lequel il a disputé les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Conference League, Alessandro Albanese rejoint Rocourt et ses pensionnaires.

L'attaquant herstalien de 25 ans, passé par les centres de formation du Standard de Liège, Porto et Hoffenheim, a déjà acquis une certaine expérience sur les pelouses belges, avec des passages à Beveren, Ostende et Virton qui lui ont permis de disputer 42 rencontres de Jupiler Pro League, et 12 de Challenger Pro League.

Un joli transfert gratuit pour le RFC Liège, qui avait bien besoin d'un nouveau joueur offensif. En pointe, Zakaria Atteri se démène, mais fait rarement la différence. A noter que HJK Helsinki remplace Albanese avec un attaquant qui avait fait les beaux jours de Norwich, en Premier League : Teemu Pukki, qui rentre donc au pays.