🎥 Lucas Stassin continue de se faire un nom en Ligue 1 avec un nouveau but

Lucas Stassin continue de se régaler en Ligue 1. Le Diablotin a encore inscrit un but ce vendredi.

Lucas Stassin était de nouveau titulaire avec Saint-Étienne. Alors que la partie démarrait mal pour les siens avec un but concédé à la 27e minute de jeu, l'avant-centre de 20 ans a rétabli les compteurs à égalité à la 45e.

Suite à un coup franc botté par Zuriko Davitashvili, le gardien auxerrois repousse le ballon, qui reviendra suite à une passe et un cafouillage sur la tête du joueur belge, qui n'avait plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. C'est la 6e fois que le Diablotin est impliqué dans un but lors de ses neuf dernières titularisations en Ligue 1.

Cette réalisation était le troisième de Stassin dans le championnat français cette saison. Il a également délivré cinq passes décisives, tout cela en prenant part à 16 matchs de championnat.

Notre compatriote a d'ailleurs été élu homme du match par les fans après la rencontre. Mais malheureusement pour les Verts, le score restera inchangé. Score final : un but partout.