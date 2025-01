Un Belge méconnu mais en forme intéresse un grand club des Pays-Bas

Connaissez-vous Arno Verschueren ? Ce milieu de terrain belge évolue aux Pays-Bas depuis 2016.

Arno Verschueren (27 ans) fait partie de ces nombreux joueurs belges évoluant aux Pays-Bas mais dont le public belge n'a probablement jamais entendu parler - à moins d'être supporter de Westerlo ou Lommel, les deux clubs pour lesquels il a évolué en championnat de Belgique.

De 2016 à 2020, puis depuis 2022 à nouveau, Verschueren évolue donc chez nos voisins du Nord, d'abord sous les couleurs du NAC Breda (116 matchs) puis, depuis son retour en Eredivisie, sous celles du Sparta Rotterdam (98 matchs).

Cette saison, Verschueren compte 19 matchs pour le Sparta. Et s'il n'a pas vraiment brillé sur le plan statistique avec un but et un assist, il aurait tout de même tapé dans l'oeil du FC Twente, à en croire la presse néerlandaise.

Sem Steijn pourrait en effet quitter Twente en fin de saison, et si le nom de Kristian Hlynsson a été cité, c'est bien celui de Verscueren qui serait considéré avec beaucoup d'intérêt, selon Leon ten Voorde, suiveur du club d'Enschede pour le média Tubantia.

Verschueren arrive en fin de contrat au Sparta Rotterdam et serait donc une affaire à saisir puisque sa valeur marchande est estimée à 2 millions d'euros par Transfermarkt.