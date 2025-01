44 tirs...et pas un seul but : le Standard finit le weekend dans le top 6 !

La Gantoise et Louvain n'ont pas réussi à marquer ce soir. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé.

Avec la victoire du Standard en début d'après-midi, La Gantoise devait à son tour s'imposer pour conserver sa place dans le top 6. Au menu, il y avait ce soir un déplacement à Louvain face à des Universitaires eux aussi en quête de points dans la course au maintien.

Même s'il avait déjà remplacé Wouter Vrancken lorsque celui-ci était malade, il s'agissait du premier match de Danijel Milicevic comme T1. L'ancien milieu offensif a notamment titularisé Sven Kums dans l'entrejeu et accueilli Dante Vanzeir, fraîchement revenu de MLS, à ses côtés sur le banc.

Le coup de la panne

La première mi-temps s'est avérée équilibrée avec des possibilités des deux côtés. OHL s'est toutefois octroyé les meilleures : Maziz et Mitrovic ont trouvé Roef sur leur chemin et lorsqu'il a été vaincu, le dernier rempart a été sauvé par Watanabe sur la ligne de but. Dans l'autre sens, Andrew Hjulsager a trouvé le poteau avant le repos.

Toujours autant d'indécision dans le deuxième acte, avec une certaine tension entre les deux équipes en prime. Mais pas de quoi faire pencher la balance pour autant : malgré 44 (!) tirs au but, personne n'a réussi à trouver le chemin des filets.

Avec ce 0-0, La Gantoise compte maintenant un point de moins que le Standard. Les Rouches finissent le weekend dans le top 6, une première depuis la deuxième journée et le 4 sur 6 contre Genk et le Club de Bruges. De son côté, Louvain a trois points d'avance sur la zone rouge.