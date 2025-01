🎥 La frappe de Huerta a-t-elle franchi la ligne ? "Je célébrais déjà ce but..."

Deux matchs et presque deux buts pour "Chino" Huerta ! Le Mexicain a vu sa superbe reprise de volée heurter la latte, puis la ligne.

Première titularisation pour César Huerta ce dimanche, et une première au Lotto Park qui s'est assez bien passée. Elle aurait même pu tourner au rêve si, à la 20e minute, la reprise de volée du Mexicain avait rebondi quelques centimètres plus loin plutôt que sur la ligne d'Ortwin De Wolf après avoir heurté la barre transversale.

"Je n'ai pas encore revu les images mais on m'a dit que c'était très, très proche de rentrer", lançait Huerta, venu avec plaisir après la rencontre à la demande d'un journaliste mexicain qui s'était déplacé des Pays-Bas pour lui spécialement. "Bien sûr que je la voyais dedans, je le célébrais déjà, ce but (rires). Mais c'est le football. Je suis content, surtout, de la victoire de l'équipe".

Huerta doit encore s'adapter à la langue... et au froid

Comme tous ses équipiers, "Chino" s'est un peu éteint au fil de la rencontre. "Je m'adapte encore et je me sens de mieux en mieux, très clairement. Mais en première mi-temps, il y avait un peu l'adrénaline qui m'a poussé et après, c'est différent. Il fait très froid, aussi, et même si je m'y fais, revenir du vestiaire après avoir couru une mi-temps était plus difficile", reconnaît l'ailier mexicain en souriant.

La communication avec ses coéquipiers n'est pas un problème non plus, car plusieurs Mauves parlent espagnol et lui-même progresse en anglais. "C'est assez simple car certains de mes équipiers parlent espagnol et j'ai les bases en anglais. Et puis, le langage du football est universel (sourire)".

Une chose est sûre : à ce rythme, "Chino" se mettra bien vite tout le Lotto Park dans la poche. "C'est très émouvant pour moi d'entendre les supporters chanter mon nom, ça me rend très heureux. Mais je ressens aussi la responsabilité de leur rendre cet amour", conclut le Mexicain.