Officiel : l'Union boucle le premier transfert de son mercato hivernal

Mamadou Thierno Barry est désormais un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Le défenseur débarque du championnat norvégien.

Depuis un peu plus de deux semaines, l'Union Saint-Gilloise s'affairait pour le transfert de Mamadou Thierno Barry, un défenseur sénégalais de 19 ans évoluant du côté de Tromsø.

Le deal est désormais bouclé : les Saint-Gillois ont officialisé ce midi l'arrivée du joueur, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2029 au Parc Duden. Le montant du transfert n'a pas encore été communiqué, Barry est évalué à 1,80 million par Transfermarkt.

Mamadou Barry is a Unionist! The young defender joins our club from Norwegian side Tromsø IL.



Bienvenue au Parc Duden, Mamadou ! 💛💙 pic.twitter.com/BKlDG1dy2W — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 27, 2025

Le garçon est arrivé dans le nord de la Norvège en provenance du Sénégal il y a un peu moins d'un an. Après plusieurs semaines d'acclimatation, il s'est imposé comme titulaire en Eliteserien, disputant également deux matchs de préliminaire en Ligue des Champions.

Le préparer pour la saison prochaine

Il est avant tout vu comme une solution d'avenir. Dans son communiqué, l'Union écrit d'ailleurs qu'il "prendra les prochains mois pour s'adapter à son nouvel environnement". Le championnat norvégien se disputant d'avril à décembre, Mamadou Thierno Barry se remet actuellement de la saison écoulée.

La direction pense donc au renouvellement de sa défense. Si l'arrière-garde est actuellement bien fournie avec Christian Burgess, Kévin MacAllister et Koki Machida comme titulaires théoriques et Ross Sykes ainsi que Fedde Leysen de plus en plus souvent appelés à jouer les premiers rôles, l'Union se doit également d'anticiper pour les prochaines saisons.