Une recrue qui pourrait être décisive : pourquoi Lazare Amani va faire beaucoup de bien au Standard d'Ivan Leko

Prêté par l'Union Saint-Gilloise, le médian ivoirien de 26 ans pourrait être le joueur qu'il manquait au Standard pour amener le danger depuis la deuxième ligne.

Très actif dès le début du mois de janvier, le Standard avait fermé son mercato entrant après les arrivées d’Ibrahim Karamoko, Andréas Hountondji et Attila Szalai. Les Rouches l’avaient ensuite rouvert après le départ d’Isaac Price vers West Bromwich contre 3 millions d’euros, bonus compris, et un pourcentage à la revente compris entre 15 et 20%.

Ivan Leko avait d’ailleurs déclaré, il y a 10 jours en conférence de presse, qu’il souhaitait encore de nouvelles arrivées en bords de Meuse, alors que le départ du Nord-Irlandais n’était pas encore officiel.

Le Standard ayant atteint sa limite de prêts internationaux et n’ayant, pour le moment, plus les fonds à disposition pour réaliser un transfert sec, c’est Jean-Thierry Lazare Amani, victime de la concurrence à l’Union, qui a été pisté.

Rapidement tombé d’accord avec le Matricule 16, le médian ivoirien est même déjà monté au jeu dans les derniers instants face à Dender, alors que son prêt avec option d’achat avait été officialisé dans la journée. S’il n’a, évidemment, pas eu le temps de se montrer dans un contexte où le Standard devait tenir le résultat et où le joueur de 26 ans n’avait pas encore joué avec ses coéquipiers, Lazare Amani pourrait rendre de fiers services aux Rouches d’ici à la fin de saison.

Des infiltrations dont le Standard a besoin

Au Parc Duden, ses infiltrations depuis la deuxième ligne causaient généralement beaucoup de problèmes aux défenses adverses. Et au Standard, c’est encore une qualité qui manque dans l’effectif, même si Léandre Kuavita essaye de remplir ce rôle. Isaac Price n’y parvenait pas spécialement bien, lui non plus.

Cette saison, le Standard passe énormément par les flancs, surtout le gauche d’Ilay Camara, pour amener ses actions offensives. Il y a, ensuite, des centres vers Zeqiri et Ayensa, ou des remises « à 45 degrés » qui ne trouvent pas toujours preneur, ou qui n’amènent pas une occasion franche malgré la bonne situation.

C’est là que Lazare Amani pourra intervenir pour faire la différence. En outre de ses qualités défensives et son volume de course qui plaisent évidemment à Ivan Leko, l’Ivoirien a cette faculté d’amener le danger depuis la deuxième ligne et de savoir faire bon usage de ces ballons importants.

Si l’ancien joueur d’Eupen et Charleroi est arrivé à Sclessin avec la même mentalité et la même envie que depuis le début de sa carrière, nul doute qu’il fera rapidement beaucoup de bien aux Rouches dans la phase décisive du championnat.