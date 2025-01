Dodi Lukebakio bientôt... transfert sortant record de son club ?

40

Dodi Lukebakio réalise une très bonne saison avec le FC Séville, au point où un transfert semble possible l'été prochain. Et au sein du club sévillan, on estime que le Diable Rouge mériterait de rapporter gros.

Avec déjà 9 buts en 21 matchs pour le FC Séville, Dodi Lukebakio est peut-être bien parti pour réaliser sa meilleure saison. L'ailier des Diables Rouges semble dans son prime à l'âge de 27 ans, et Séville se réjouit donc d'avoir dépensé 10 millions d'euros en août 2023 pour s'offrir ses services. Actuellement, Lukebakio est estimé à 20 millions d'euros mais le quotidien espagnol AS rapporte que dans les coulisses du FC Séville, on aimerait en tirer bien plus. "Au sein d'un autre FC Séville, ce Lukebakio pourrait rapporter plus que les 50 millions de Jules Koundé", lit-on. Koundé, qui avait rejoint le Barça pour 50 millions d'euros donc, reste encore aujourd'hui le transfert sortant record du club. Mais Séville jouait à l'époque les premiers rôles en Liga, alors que les Andalous sont actuellement enlisés à la 12e place du classement. Cependant, AS précise qu'au vu des circonstances financières du FC Séville et de l'âge de Lukebakio, il est fort peu probable qu'il faille une telle offre pour s'offrir le Diable Rouge. Dodi Lukebakio pourrait compter sur de l'intérêt en provenance d'Angleterre et d'Italie, notamment de la part de la Juventus.