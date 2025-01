De retour à son niveau mais tout de même sur le départ ? La mise au point de Yari Verschaeren

Yari Verschaeren retrouve des couleurs avec Anderlecht. Peut-il s'imposer comme titulaire pour la deuxième partie de saison ?

Contre Hoffenheim, Anderlecht devra finir le travail, ce que le Sporting n'avait pas réussi jeudi dernier : "Nous avons réalisé un très beau parcours en Ligue Europa", a commencé Yari Verschaeren. "Ce serait très amer de ne pas terminer parmi les huit premiers après tout ça. Nous voulons bien conclure cette dernière rencontre. Le match contre Viktoria Plzen était moins bon, mais je pense que nous avons déjà montré que nous avons fait du bon travail en Europe".

Le milieu de terrain a été critiqué ces derniers mois, mais il ne semble pas s'en préoccuper. "J'ai toujours cru en moi. Cela se passe désormais mieux et je suis heureux de performer à un bon niveau. Je veux juste continuer comme ça."

Certains estiment que Verschaeren performe mieux en Ligue Europa qu'en championnat. Mais le principal intéressé n'est pas d'accord, il l'a montré sur le terrain en étant impliqué dans les quatre buts contre Malines et le réaffirme face à la presse : "C'est peut-être l'impression que vous avez, mais je ne le vois pas ainsi", réagit-il. "En Belgique, les équipes me connaissent toutes bien, cela peut être un élément. Mais je ne me sens ni meilleur ni moins bon dans une certaine compétition".

Pas préoccupé par un transfert

En première partie de saison, le numéro dix a plus souvent fait banquette qu'à son habitude, de quoi laisser augurer d'un départ dès cet hiver. Ces dernières semaines lui ont permis de rappeler son importance dans l'équipe. Mais il va à nouveau être confronté à la concurrence de Mario Stroeykens et Thorgan Hazard.

Verschaeren affirme ne pas réfléchir à toutes ces considérations : "Je ne suis pas concentré sur un transfert. Tant que je suis ici, je me concentre sur Anderlecht. Je suis très heureux ici et j'essaie de ne pas me laisser distraire par toutes ces rumeurs".

Il ferme ainsi la porte à un départ cet hiver... mais pas forcément pour la suite : "Je pense toujours simplement au prochain match. Après la saison, ce sera une autre fenêtre de transferts, je devrai décider quelle sera la prochaine étape pour moi", a-t-il conclu.