Kompany et le Bayern manquent le top 8, pas de frayeur pour le PSG : tous les résultats de la dernière journée de Champions League

En parallèle au bon match de Bruges à Manchester City, c'était soirée de gala en Ligue des Champions : tous les verdicts sont tombés. Et il y a quelques surprises.

Le PSG ne tremble pas

L'un des grands enjeux de la soirée - qui avait aussi son incidence sur le sort de Bruges - était le duel entre le Paris Saint-Germain et le Vfb Stuttgart. L'équipe qui l'emportait se hissait dans le top 24, l'équipe battue loupait le coche : pas question de calculer.

Et le PSG n'a pas tremblé, battant largement le Vfb (0-4) et menant déjà 0-3 à la mi-temps. Avec cette victoire, les Français valident leur place dans le top 24, tandis que les Allemands manquent la qualification à un petit point près.

De Ketelaere et l'Atalanta pas loin de l'exploit

En déplacement au FC Barcelone (déjà assuré du top 8), l'Atalanta Bergame a remonté un déficit de deux buts pour arracher un partage (2-2) qui le laisse... à la 9e place de cette Ligue des Champions. Un but de plus, et la Dea se hissait dans le 8 au détriment d'Aston Villa. Titulaire, Charles De Ketelaere a joué 87 minutes.

Lille, Aston Villa et Leverkusen dans le top 8 !

Plus haut au classement, le suspens était complet concernant le top 8. Avec Youri Tielemans dans le 11, Aston Villa l'a emporté contre le Celtic Glasgow : après avoir mené de 2 buts, les Villains ont laissé les Ecossais revenir avant la mi-temps mais ont fini par faire la différence en seconde période (3-2).

Le LOSC, de son côté, a fait le job face à Feyenoord et ferme la marche dans ce top 8 : les Dogues coiffent notamment... le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, eux aussi vainqueurs mais juste trop courts, sur le poteau. Grosse déception pour Vincent Kompany et ses hommes qui avaient battu le Slovan Bratislava, sans surprise.

Le Sporting par le chas de l'aiguille

Si le LOSC s'est casé in extremis dans le top 8, c'est aussi parce que l'AC Milan ne l'a pas emporté en déplacement au Dinamo Zagreb. Pire : les Rossoneri se sont inclinés (2-1) en Croatie, ce qui les prive de top 8... mais ne permet pas au Dinamo d'intégrer le top 24.

En effet, le Sporting Portugal a de justesse arraché un point à domicile contre un Bologne déjà éliminé (1-1), et se qualifie donc avec 11 points en tant que 23e classé. Zeno Debast, aligné milieu de terrain, a joué 50 minutes seulement.

Tous les résultats et le classement :