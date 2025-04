"Ce que les joueurs et supporters liégeois ont fait..." : le magnifique geste des supporters du RFC Liège fait parler au nord du pays et même à l'étranger

Les supporters du RFC Liège ont été grands en acclamant Brent Stevens, le gardien des U23 de Genk qui venait de perdre son père. L'image a fait le tour du pays et a même dépassé les frontières.

Vous aurez certainement déjà vu la vidéo tourner, le gardien Brent Stevens a vécu un moment très riche en émotions ce weekend au RFC Liège. Endeuillé par la mort de son père, le jeune Limbourgeois a décroché sa première titularisation hier.

Rocourt lui a déjà partagé tout son soutien lors de la minute de silence d'avant-match, mais les supporters ont été plus loin encore en fêtant le penalty...de leur équipe arrêté par le garçon, de belles images de communion.

👏 De belles images ! Rocourt a rendu un hommage émouvant au papa de Brent Stevens, le jeune gardien qui faisait ses débuts pros au terme d'une semaine éprouvante. Fiers de nos joueurs et nos supporters ❤💙 pic.twitter.com/daGuzWXWf7 — RFC Liège (@rfcliege) April 14, 2025

Brent Stevens reconnaissant à jamais

"Quand j'ai appris que j'allais faire mes débuts dans ces conditions, j'ai eu des sentiments mitigés, mais mon papa aurait voulu que je joue", a réagi Brent Stevens dans Het Nieuwsblad. Ce que les joueurs et supporters liégeois ont fait avant et après la rencontre a dépassé toutes mes attentes. Ils m'ont montré tellement de respect ! C'est la preuve que les choses peuvent se passer différemment dans un stade de foot. Chapeau aux Liégeois".

Son coéquipier Matthijs Symons a lui aussi été impressionné par la chaleur humaine de Rocourt : "Vous avez montré que certaines choses sont plus importantes que le football. Les applaudissements pour Brent et les accolades des joueurs qui ont suivi ont montré à quel point le RFC Liège est un club chaleureux. Merci pour votre sympathie".

Peter Croonen, le président de Genk a également tenu à féliciter les Sang et Marine dans la presse néerlandophone. La scène a donc tourné dans tout le pays et même au-delà : en France, des médias comme L'Equipe et SO Foot ont eux aussi relayé l'épisode.