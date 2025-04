Officiel : le frère d'un Anderlechtois signe son premier contrat pro au Sporting

Anderlecht continue de mettre plusieurs de ses jeunes sous contrat en cette fin de saison. Le Sporting continue aujourd'hui avec Joël Kana.

À Anderlecht, un Kana peut en cacher un autre. Quelques années après Marco, c'est Joël qui pointe le bout de son nez dans les couloirs de Neerpede. En février dernier, le milieu défensif avait effectué ses débuts professionnels avec les RSCA Futures.

"Je suis très fier d'avoir vécu mes premières minutes en tant que professionnel. J'ai travaillé très dur pour en arriver là où je suis maintenant", avait-il déclaré à l'époque.

Un moment d'autant plus inoubliable pour lui que son frère Marco (qui alterne entre le noyau A et les Futures) était présent à ses côtés dans l'entrejeu : "Être sur le terrain avec mon frère est un grand honneur et un rêve qui se réalise". Les deux frangins espèrent progresser ensemble : "Je réalise que je dois travailler encore plus dur pour jouer aux côtés de mon frère dans l'équipe première d'Anderlecht".

Une reconnaissance pour tout le travail dans l'ombre

En attendant l'équipe première, Joël Kana a fêté une nouvelle étape de sa carrière aujourd'hui : il vient en effet de signer son premier contrat professionnel avec le Sporting.

Le club l'a annoncé en début de soirée : son jeune joueur sera mauve pour les trois prochaines saisons. L'avenir est en revanche plus incertain pour Marco Kana, qui rentrera dans sa dernière année de contrat cet été, lui qui fêtera ses 23 ans en août.