Les Champions Play-Offs en défense, la colonne de droite en attaque, plusieurs choix dans les buts : découvrez notre équipe de la semaine !

Les Champions Play-Offs pour le compartiment défensif, les Europe et Relégations Play-Offs pour le compartiment offensif, à l'exception d'El Hadj. Voici notre 33e équipe de la semaine.

Gardien

Plusieurs options se sont démarquées pour le prix du gardien de la semaine. Mike Penders aurait pu l'être, Matthieu Epolo aussi, mais notre choix s'est plutôt tourné sur Tom Vandenberghe, encore décisif avec La Gantoise. Plusieurs arrêts importants, une clean-sheet et une victoire pour le portier venu de Courtrai pendant l'hiver. Solide.

Défenseurs

Trois clubs sont représentés dans notre ligne défensive. Difficile, premièrement, de ne pas citer Maxim De Cuyper, encore brillant avec Bruges contre Genk. Le jeune latéral gauche n'a pas tremblé dans le temps additionnel pour inscrire le but de la victoire sur penalty, même si Penders, pourtant auteur d'un bon match, aurait clairement pu sortir ce ballon.

En défense centrale, difficile également de ne pas citer Kevin Mac Allister, particulièrement solide dans le derby bruxellois. Plusieurs défenseurs de l'Union auraient pu être cités, mais l'Argentin a été au-dessus du lot. Pour l'accompagner, Jordan Torunarigha, qui n'a tout simplement pas permis à Vincent Janssen d'exister. Sur la droite, il s'agit d'un latéral/piston en la personne de Noah Fadiga, seul buteur au Bosuil et à créditer d'une très bonne prestation.

Milieux de terrain

Dans ce 4-4-2, notre premier milieu de terrain s'appelle Noah Mbamba, qui en a fait voir de toutes les couleurs à l'entrejeu du Standard. Le joueur prêté par le Club de Bruges se révèle dans un autre club que celui où il a été formé, comme Anouar Ait El-Hadj, qui l'accompagne. Un but et un assist contre son "ex", trois buts et trois assists lors des quatre derniers matchs : l'Unioniste marche sur l'eau et a fait mal à Anderlecht.

Sur les côtés, c'est plutôt la colonne de droite qui est mise à l'honneur. Un but, une passe décisive et une grosse prestation pour Billal Brahimi contre le Cercle de Bruges, et le but de l'égalisation pour Griffin Yow contre Charleroi, au terme, là aussi, d'une prestation aboutie.

Attaquants

En pointe, c'est encore la colonne de droite qui est à l'honneur. Au rayon des joueurs difficiles à éviter cette semaine, Adriano Bertaccini occupe une belle place. Avec son doublé et sa passe décisive, le Trudonnaire est revenu à la hauteur de Tolu Arokodare à la première place du classement des buteurs. Nous l'accompagnons d'un Nikola Stulic devenu insatiable. Un nouveau but et une nouvelle passe décisive pour un attaquant que Rik de Mil a décidément bien fait de sortir de la cave.

Notre équipe de la semaine : Vandenberghe - De Cuyper, Mac Allister, Torunarigha, Fadiga - Mbamba, El Hadj, Brahimi, Yow - Bertaccini, Stulic.