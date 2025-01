Ca se bouscule pour Francis Amuzu, qui pourrait changer de continent

Un peu plus tôt dans la soirée, nous vous parlions de l'intérêt de Naples pour Francis Amuzu, dans une situation conctractuelle intéressante à Anderlecht. Les Napolitains ne sont pas seuls dans ce dossier.

Fabrizio Romano avait déjà mentionné, sans le nommer, un club de Premier League venu aux nouvelles pour l'ailier anderlechtois en début de mercato. Sacha Tavolieri évoque une troisième piste.

Selon lui, Grêmio est aussi dans la course et offre à Amuzu un salaire plus que compétitif. Le joueur serait enclin à signer dans le club basé à Porto Alegre.

Si l'opération se concrétise, Anderlecht toucherait 1,5 million. Loin des huit millions proposés par Nice il y a plus de deux ans, mais une somme qui reste honnête pour un joueur dont le contrat arrive à échéance dans six mois.

Grêmio est un club historique du championnat brésilien. Si son dernier titre de champion remonte au siècle dernier, l'équipe de Martin Braithwaite a tout de même remporté la Copa Libertadores en 2017.

