L'offre qu'Anderlecht n'attendait plus ? Un cador européen a entamé les négociations pour Francis Amuzu

Le weekend dernier, Francis Amuzu a disputé son 250e match sous les couleurs d'Anderlecht. Un cap qu'il n'imaginait sans doute pas atteindre à ses débuts pour le club sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck en décembre 2017.

Mais les blessures et les aléas du mercato l'ont finalement contraint à rester au Sporting. Au Lotto Park, beaucoup regrettent encore le refus de l'offre de huit millions de Nice. La direction a sans doute raté la montre en or, le contrat du joueur se termine désormais dans six mois.

Si rien ne bouge, il pourrait même partir libre cet été. Mais cela pourrait finalement se décanter : selon Fabrizio Romano, Naples est intéressé et a même déjà entamé les négociations avec Anderlecht.

Les discussions tournent autour de l'indemnité de transfert en jeu vu sa fin de contrat toute proche. Un club de Premier League non nommé aurait également approché la direction mauve plus tôt dans le mercato.

Après avoir approché Dodi Lukebakio, Naples misera-t-il sur Francis Amuzu pour dynamiter son attaque, orpheline de Khvicha Kvaratskhelia, parti au PSG pour 70 millions ? Le profil est en tout cas...différent.

🚨🔵 EXCL: Napoli have approached Anderlecht for Belgian winger Francis Amuzu, negotiations started. 🇧🇪



Discussions ongoing over transfer fee for 25 year old winger after Anderlecht were also approached from Premier League club earlier in the window, club sources confirm. pic.twitter.com/Qhj1EKKrCk