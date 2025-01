Deux semaines après son licenciement à Gand, Wouter Vrancken pourrait se relancer...en prenant la place d'un entraîneur belge

Wouter Vrancken est actuellement sans club. Il pourrait retrouver de l'embauche aux Pays-Bas.

Wouter Vrancken n'est jamais resté très longtemps sans club. Après ses passages à Malines et à Genk, il vient toutefois de se prendre une claque avec ce licenciement du côté de La Gantoise.

Il pourrait rapidement retrouver un banc de touche : selon nos informations, Willem II pense à lui en cas de départ de Peter Maes. Ce dernier avait fui la Belgique suite à l'opération Mains Propres, signant aux Pays-Bas en septembre 2023.

Willem II ne veut pas faire l'ascenseur

L'entraîneur belge avait aidé l'équipe à retrouver l'Eredivisie en fin de saison dernière. Mais les derniers mois sont moins euphoriques.

Willem II n'a gagné que deux de ses huit derniers matchs et descend petit à petit au classement, le club n'est plus qu'à six points de la place de barragiste.

Wouter Vrancken n'a jamais évolué à l'étranger, que ce soit lors de sa carrière de joueur, ou bien plus tard comme entraîneur. Les difficultés de Peter Maes accélèreront-elles cette première ?