Un transfert décevant de la part de cette pépite belge ? "Je ne l'aurais pas fait"

Grosse surprise cette semaine à Eindhoven avec le départ de Matteo Dams pour l'Arabie Saoudite. Johan Bakayoko, son coéquipier et compatriote, ne souhaite pas juger.

Matteo Dams a donc opté pour l'Arabie Saoudite et continuera sa carrière à Al-Ahli, à 20 ans seulement. Un choix qui en a stupéfait plus d'un, car le jeune latéral débutait à peine sa carrière au PSV Eindhoven et, en quelques mois, semblait avoir fait de beaux progrès.

Repris en équipe nationale U21, on le citait même chez les Diables Rouges, qui paraissent désormais s'éloigner à court terme. Johan Bakayoko, qui avait lui aussi reçu des offres saoudiennes, a été très honnête à ce sujet.

"Je vais essayer d'être le plus franc possible : je ne l'aurais pas fait", concède le coéquipier de Matteo Dams dans des propos relayés par Voetbalzone. "Mais il faut considérer chaque situation individuellement. Matteo est dans l'équipe A depuis 6 mois, mais récemment, il ne jouait plus autant, donc quand une telle offre arrive, chacun doit réfléchir pour lui-même".

Dams n'a en effet joué que 7 minutes depuis la mi-décembre, une situation qui a probablement joué un rôle dans son étonnant choix. "Mais je crois tout de même qu'il y avait mieux à faire pour lui. Je trouve que c'est un gars très professionnel et un bon joueur, donc c'est dommage", conclut Bakayoko avec franchise.

Matteo Dams s'est engagé jusqu'en 2029 à Al-Ahli. Reste à voir combien de temps il restera en Arabie Saoudite avant de revenir en Europe, et s'il continuera à progresser en D1 saoudienne afin de reprendre le cours d'une carrière plus "normale" à moyen terme...