Jonas De Roeck voulait tout faire pour qu'il signe à l'Antwerp : "C'est le futur attaquant titulaire des Diables"

Jonas De Roeck et l'Antwerp vont disputer l'un des matchs les plus importants de leur saison, contre le Sporting d'Anderlecht lors de la demi-finale retour de Coupe de Belgique. Il s'agirait d'une troisième finale de rang pour le Great Old.

Ce jeudi soir, la deuxième demi-finale retour de Coupe de Belgique se tiendra au Bosuil, entre l'Antwerp et le Sporting d'Anderlecht. En cas de qualification, le Matricule 1 rejoindrait la finale et le Stade Roi Baudouin pour la troisième fois consécutive. Jonas De Roeck n'oublie pas ses années à Anderlecht Mais avant ça, les troupes de Jonas de Roeck devront s'imposer contre un club dans lequel le T1 anversois était précédemment entraîneur des espoirs et garde encore beaucoup de souvenirs. Le joueur qui restera longtemps dans sa mémoire est Lucas Stassin, qui évolue désormais à Saint-Etienne. “Il a un talent inné pour marquer des buts", a déclaré Jonas De Roeck lors de sa conférence de presse. “Dans les seize mètres, il est toujours au bon endroit pour marquer.” Les deux hommes se sont ensuite côtoyés à Westerlo, où le T1 a appris à Lucas Stassin comment combiner dans les petits espaces et garder davantage le ballon. Il constate que son ancien élève, en Ligue, 1 a également fait les progrès nécessaires. Stassin a tout pour devenir l'attaquant titulaire des Diables" Et ça aurait pu être un énorme transfert au Bosuil. “L'été dernier, il y a eu des contacts avec l'Antwerp, mais lorsque Saint-Étienne a fait une offre de 9 millions d'euros, nous n'avons pas pu rivaliser. Lucas a tout en lui pour devenir un jour l'attaquant titulaire des Diables Rouges.”