Il aura 78 ans cette année, mais cet ancien sélectionneur des Diables Rouges reste en poste après d'excellents résultats

Dick Advocaat n'a pas hâte de raccrocher. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges est actuellement à la tête de Curaçao, et restera en poste un peu plus longtemps !

En septembre de cette année, Dick Advocaat fêtera ses 78 ans. La plupart des entraîneurs ont pris leur retraite à cet âge, mais l'ancien sélectionneur des Diables Rouges (de 2009 à 2010) n'en a pas encore fini.

Advocaat avait pourtant pris sa retraite après son passage en tant que curateur à la tête de l'ADO La Haye (2022-2023), mais s'était laissé convaincre l'année passée par un poste de sélectionneur de l'ancienne colonie néerlandaise de Curaçao.

Une petite île des Caraïbes avec laquelle Dick Advocaat obtient de solides résultats : en 8 matchs, le Néerlandais a remporté 6 victoires, concédé un match nul et une défaite. Curaçao est donc en tête de sa poule en Ligue des Nations de la CONCACAF.

Advocaat a donc prolongé d'un an à la tête de la sélection de Curaçao, avec comme objectif un peu fou d'aller le plus loin possible dans les qualifications pour le Mondial 2026.