🎥 Lukaku à l'assist, un ancien de Pro League auteur d'un auto-but videogag...et pourtant : Naples encore freiné

Après deux partages de rang, Naples voulait reprendre sa marche en avant en tête de Serie A. Mais les troupes d'Antonio Conte ont rapidement été surprises par la Lazio : après six minutes, Gustav Isaksen donnait déjà l'avantage aux Romains.

Les visiteurs n'ont pas douté longtemps, bien aidés par une mauvaise relance du gardien adverse. Après avoir combiné avec Romelu Lukaku, Giacomo Raspadori a replacé les Napolitains à hauteur avant même la fin du premier quart d'heure.

Giacomo Raspadori scores a beauty, showing his class and killer instinct in front of goal! A masterful finish! ⚽🔥



Video Courtesy : SerieA#SerieA #Napoli #GiacomoRaspadori pic.twitter.com/niaQVARTTT