L'Antwerp a une date idéale pour la réouverture de sa tribune : bientôt le Bosuil au complet ?

L'Antwerp a reçu le feu vert pour construire une nouvelle Tribune 2 au Bosuil. Et l'objectif est que la structure soit très rapidement mise en place.

La municipalité d'Anvers a accordé mardi le permis permettant à l'Antwerp de construire une nouvelle Tribune 2. Et The Great Old ne perd pas de temps.

La Gazet van Antwerpen rapporte que la démolition de l'actuelle Tribune 2 devra commencer au plus tard dans un mois. À partir de ce moment-là, les choses pourraient avancer très rapidement.

The Great Old espérait il y a quelques mois pouvoir disputer les PO1 dans un Bosuil plein, mais ce timing semble irréalisable. Cependant, cela devrait être réaliste et faisable en début de saison prochaine.

Il s'agira d'une tribune temporaire, mais elle sera effectivement en béton. La T2 devrait faire au moins la même taille que les autres tribunes du Bosuil.

Le plan est de relier la Tribune 2 à la Tribune 4 avec une courbe. Ainsi, le Bosuil prendra la forme d'un U. Seule la Tribune 3 - où entre autres se trouvent les supporters visiteurs - sera alors toujours détachée du reste du stade.