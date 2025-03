"J'aurais préféré que tu rentres, que tu mettes un but et que tu viennes me claquer un doigt d'honneur devant la gueule" : le discours choc de Will Still

Will Still garde rarement sa langue en poche, y compris face à ses propres joueurs. M'Bala Nzola en a fait les frais.

Lens a vécu des moments compliqués cette saison. Le Racing a notamment essuyé quatre revers de suite en début d'année avant de se reprendre. Dans ce contexte, tout le noyau doit tirer sur la même corde. Et ce n'est pas toujours le cas.

Will Still a notamment dû recadrer M’Bala Nzola. L'attaquant angolais avait coûté plus de 12 millions à la Fiorentina il y a deux ans, il est désormais prêté à Bollaert.

Deux caractères forts face à face

En février, le joueur a perdu sa place de titulaire. Pour son premier match en tant que remplaçant, il n'a pas brillé, se faisant exclure un quart d'heure après son entrée en jeu. De quoi perdre sa prime d'éthique, mais également de s'attirer les foudres de son entraîneur.

D'autant que le garçon avait déjà fait preuve de mal de négativisme lors d'une autre rentrée au jeu contre Le Havre : "Nzo, j’aurais préféré qu’aujourd’hui, tu rentres, que tu mettes un but et que tu viennes me claquer un doigt d’honneur devant la gueule vingt secondes après", lui a asséné Will Still, dans une séquence révélée par les canaux officiels de la Ligue 1".

L'entraîneur belgo-anglais n'a pas apprécié sa réaction égoïste : "L’équipe, elle n’a pas besoin de ton ego. Si tu as une mauvaise énergie à mettre, tu la mets sur moi". Pour son premier match de retour de suspension, M’Bala Nzola a une nouvelle fois commencé sur le banc. Mais il est cette fois monté à la mi-temps.