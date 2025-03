"Here to stay" : le Racing Genk envoie un message clair avec un contrat longue durée !

Thorsten Fink sera toujours l'entraîneur du KRC Genk la saison prochaine. Le club limbourgeois a annoncé la signature d'un contrat "à durée indéterminée" pour le coach allemand !

Voilà de quoi assurer la stabilité avant que commence le sprint final des Play-offs ! Le Racing Genk a officialisé ce jeudi la signature d'un nouveau contrat pour son entraîneur Thorsten Fink (57 ans), en place depuis l'été dernier.

"Here to stay" (là pour rester), voilà comment Genk a annoncé la nouvelle. Fink (ainsi que ses adjoints, Sebastian Hahn et Goran Kontic) signe un contrat "à durée indéterminée", qui semble donc assurer que l'Allemand sera encore en poste la saison prochaine même si le titre venait à échapper au Racing.

L'objectif principal était en effet de ramener Genk en Europe, et c'est déjà chose faite. Désormais, le KRC Genk tentera de garder sa solide place de leader en Play-offs, et de décrocher son premier titre de champion depuis 2019.

Fink avait réalisé une superbe saison en tant qu'entraîneur de Saint-Trond la saison passée. Une réussite qui lui a valu de rapidement passer un palier en remplaçant Wouter Vrancken en fin de saison passée. Deux de ses grands talents trudonnaires, Matte Smets et Jarne Steuckers, l'ont suivi avec succès eux aussi.

"En tant que joueur, puis entraîneur, j'ai évolué dans de nombreux clubs, mais il y a peu d'endroits où j'ai connu ce que je connais ici. La culture du haut niveau du KRC Genk, combinée à l'esprit familial du club, est un environnement de travail idéal pour moi. Le club évolue déjà au plus haut niveau, mais déborde d'ambition. En coulisses, un travail acharné est réalisé pour poursuivre la croissance du club. Je souhaite m'investir pleinement dans ce projet", se réjouit Thorsten Fink à propos de sa prolongation de contrat.