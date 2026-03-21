Après-midi sans nuage pour Kompany : le Bayern Munich en pleine démonstration

Le Bayern Munich a poursuivi sa marche en avant en s'imposant 4-0 contre l'Union Berlin. Les hommes de Vincent Kompany ont fait la différence en fin de première mi-temps.

Avec neuf points d'avance sur Dortmund au coup d'envoi, le Bayern Munich pouvait encore un peu plus confirmer son emprise sur la Bundesliga. Freiné par le Bayer Leverkusen le week-end dernier mais impérial contre l'Atalanta en Ligue des Champions, le Rekordmeister a tout de suite pris les choses en main contre l'Union Berlin.

Le travail de sape finit par payer

Jugez plutôt : 80% de possession de balle et 2,98 expected goals, rien que sur la première mi-temps. Ultradominateur, le Bayern a pourtant dû attendre la 43e minute avant de trouver la faille face au mur berlinois.

Olise doet het zelf even! 😇🤲 pic.twitter.com/AHZMwgDVTj — Play Sports (@playsports) March 21, 2026

C'est une ouverture vers Michael Olise dans le dos de la défense qui a fait la différence. Le Français a alors fait la différence en déposant son adversaire sur place avant d'enrouler du gauche (43e, 1-0). Et comme souvent à l'Allianz Arena, quand l' "Infernal Galop" retentit une première fois, la sono et le marquoir ont continué à s'emballer.

Chef Gnabry toont z'n kunstjes! 👨‍🍳🇩🇪 pic.twitter.com/4rGCmvzhX9



— Play Sports (@playsports) March 21, 2026

Deux minutes plus tard, les Bavarois faisaient déjà le break par Serge Gnabry, au bon endroit après la mauvaise sortie du gardien visiteur. 2-0 au repos et même 3-0 dès le retour des vestiaires grâce à une action rondement menée et conclue par Harry Kane.

Le score n'était pas définitif : Serge Gnabry s'est offert un doublé d'une frappe puissante au premier poteau (69e, 4-0). Le Bayern s'offre donc un nouveau récital pour prendre provisoirement douze points d'avance sur Dortmund, qui joue à 18h30 contre Hambourg.