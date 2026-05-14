📷 L'Équipe de France a dévoilé sa liste : Didier Deschamps a fait des choix forts

La France se présentera avec un groupe très offensif pour la Coupe du monde. Didier Deschamps a réservé quelques surprises dans sa dernière liste avant son départ.

Pour son ultime tour de piste avant de rendre son tablier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur a décidé de miser sur un groupe très offensif, avec beaucoup de vitesse, de créativité et plusieurs jeunes capables de faire la différence.

Une attaque de folie

Kylian Mbappé sera la grande star du groupe en attaque. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué et Rayan Cherki seront également du voyage. Marcus Thuram garde sa place et Jean-Philippe Mateta profite du forfait d'Hugo Ekitike, gravement blessé au tendon d’Achille.

Camavinga a déçu toute la saison

Au milieu de terrain, Didier Deschamps a fait des choix forts. Eduardo Camavinga ne participera pas au tournoi après plusieurs prestations jugées décevantes ces derniers mois avec le Real Madrid et en équipe nationale. À l'inverse, Warren Zaïre-Emery, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Manu Koné et Aurélien Tchouameni conservent la confiance du sélectionneur.

Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté et Theo Hernandez seront présents pour cette compétition. Maxence Lacroix a lui aussi été appelé afin de renforcer le secteur défensif.

Pas de Chevalier pour le Mondial

Le gardien de but Robin Risser découvre le groupe A après sa très belle saison en Ligue 1. Il profite de la situation compliquée de Lucas Chevalier au PSG. Devant lui dans la hiérarchie, Mike Maignan et Brice Samba resteront les numéros un et deux dans les buts français.





𝟐𝟔 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬, 𝟏 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞, 𝟏 𝐩𝐚𝐲𝐬 🇫🇷



On part ensemble à la Coupe du Monde ! 👊🌎#FiersdetreBleus pic.twitter.com/JT5BxQx5BE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Deux matchs de préparation

Les Bleus joueront deux rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord. Ensuite, les Français entreront dans la compétition face au Sénégal puis contre l'Irak et la Norvège en phase de groupes. La France pourrait rencontrer la Belgique en quart de finale si les deux pays terminent premiers de leur groupe.