Jamais très loin de Liège : le cousin de Mehdi Carcela reprend du service en D3 Amateurs

Scott Crabbé, journaliste football
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Jamais très loin de Liège : le cousin de Mehdi Carcela reprend du service en D3 Amateurs
Photo: © photonews

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Promu en D3 FFA, le FC Ans est déjà à pied d'oeuvre pour se renforcer. La direction a déjà trouvé un accord avec Joachim Carcela pour la saison prochaine.

Après sa victoire 2-5 contre Xhoris en finale du tour final de P1, le FC Ans s'est offert une montée historique en D3 Amateurs. Trois jours seulement après le début des festivités (pas encore totalement terminées selon nos sources), la direction a prolongé l'euphorie en annonçant un transfert de taille.

Conscient de l'importance de se renforcer pour tenir la route un échelon plus haut, les Gladiateurs ont confirmé l'arrivée de Joachim Carcela, le cousin de Mehdi Carcela (retraité depuis un peu plus de deux ans).

Le milieu de terrain de 26 ans sera le premier joueur d'Ans disposant d'une valeur marchande sur Transfermarkt (évaluée à 150 000 euros). Il était sans club depuis un an et la fin de son aventure à Krumovgrad, en première division bulgare, où il avait disputé 11 matchs. Un joli renfort pour Philippe Caserini et son staff.

Un profil d'expérience libre depuis plusieurs mois

Formé au Standard, à Anderlecht et au Club de Bruges, Joachim Carcela a été intégré au noyau A des Rouches en 2019, effectuant même quatre apparitions avec l'équipe première (dont trois en Europa League) sous les ordres de Philippe Montanier.

En 2022, l'ancien international U16 belge avait rejoint l'Excel Mouscron, alors redescendu en D1B. Il avait marqué cinq buts au Canonnier, évoluant en compagnie de joueurs comme Parfait Mandanda, Christophe Lepoint, Jérémy Taravel, Eric Bocat, Christophe Diandy, Clément Tainmont ou Teddy Chevalier, avec un certain Enzo Scifo comme entraîneur principal.

On l'a ensuite connu du côté de Deinze, quelques mois avant la faillite du club. La situation l'avait contraint à rester plusieurs mois sans contrat, avant de se relancer en Bulgarie. Le voici désormais de retour sous nos latitudes, son vécu devrait faire beaucoup de bien à Ans pour les défis de ces prochains mois.

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