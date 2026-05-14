Terrible nouvelle pour un cadre du Standard : il ne rejouera plus en 2026

Coup dur pour le Standard de Liège. José Homawoo s'est gravement blessé mercredi lors d'un entraînement ouvert au public. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le défenseur togolais de 28 ans devrait être absent entre six et huit mois après son opération.

Le Standard de Liège a annoncé une terrible nouvelle ce jeudi. Le club liégeois a confirmé la grave blessure de José Homawoo, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de l'entraînement de mercredi. Le défenseur togolais de 28 ans sera opéré lundi prochain et devrait manquer entre six et huit mois de compétition selon le communiqué du club.

Blessé pendant un entraînement ouvert

Le plus cruel dans cette histoire, c'est le contexte dans lequel le joueur se blesse. Mercredi, le Standard organisait la quinzième édition de sa "journée extraordinaire pour des supporters extraordinaires". Entre 700 et 800 supporters en situation de handicap avaient fait le déplacement pour assister à une séance ouverte au public dans une ambiance chaleureuse et festive.

Mauvaise nouvelle pour la première place en Play-Offs

Mais à cinq minutes de la fin de l'entraînement, José Homawoo s'est écroulé après un mauvais appui. Les premiers examens ont confirmé les inquiétudes du staff médical. Un énorme coup dur pour le joueur, mais aussi pour le Standard, qui comptait sur lui pour le reste des Europes Play-Offs.

Arrivé gratuitement du FC Dinamo

Arrivé gratuitement l'été dernier en provenance du FC Dinamo, l'international togolais s'était imposé dans l'effectif liégeois. Sérieux, régulier et calme dans ses interventions, il avait disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Même avec une seule passe décisive, il était devenu un joueur important.

Un nouveau problème pour la direction



Cette longue absence change forcément les plans du Standard pour les prochains mois. Les Liégeois pourraient se mettre à la recherche d'un nouveau défenseur. Marc Wilmots devra étudier plusieurs pistes. Pour Homawoo, le combat commence maintenant, avec une longue période de rééducation avant de retrouver les terrains.