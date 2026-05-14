Allô Rudi Garcia ? Comment Christian Burgess pourrait théoriquement bientôt...devenir Diable Rouge

Scott Crabbé, journaliste football
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Allô Rudi Garcia ? Comment Christian Burgess pourrait théoriquement bientôt...devenir Diable Rouge
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Christian Burgess vit ses derniers mois de contrat à l'Union Saint-Gilloise. Y prolongera-t-il l'aventure ? C'est en tout cas son souhait.

En juillet 2020, l'arrivée de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise comme joueur libre n'avait pas forcément fait beaucoup de bruit. Débarqué en provenance de Portsmouth (troisième division anglaise), le défenseur allait fêter ses 29 ans et n'avait jamais quitté son Angleterre natale.

Six ans plus tard, le Londonien est devenu une institution au Parc Duden et l'un des joueurs ambivalents du championnat, entre son trash-talking sur le terrain et sa personnalité attachante en dehors.

"Pour gagner un match, il faut tout donner, et ça fait partie du jeu. En dehors du terrain, je suis beaucoup plus calme. En fait, je suis plutôt cool, vous savez. Si je peux me permettre. Mais sur le terrain… je peux passer d'un état à l'autre en un instant", sourit-il dans Het Laatste Nieuws.

Plus que jamais intégré à son environnement

Devenu capitaine, Burgess a tout gagné avec l'Union, au point de s'offrir le droit de défier son compatriote Harry Kane en Ligue des Champions, plus de dix ans après avoir failli le croiser une première fois dans les divisions inférieures du football anglais.

Pilier du vestiaire, le défenseur n'en est pas moins en fin de contrat. Et on l'a vu avec Anthony Moris, la direction ne fait pas de régime de faveur pour services rendus, provoquant certains départs douloureux. Si cela ne tenait qu'à Burgess, un nouveau contrat serait signé sur le champ. Le joueur et sa compagne sont particulièrement épanouis à Bruxelles et veulent y rester.

."Bien sûr, nous parlons de temps en temps de la situation. C'est une décision que nous devons prendre ensemble. Quoi qu'il en soit, nous envisageons une vie à Bruxelles, aussi bien pendant qu'après ma carrière de joueur. Alors, si je pouvais signer un nouveau contrat, ce serait formidable", explique-t-il

Ses plans ont bien changé par rapport à ce qu'il imaginait il y a quelques années : "Plus jeune, je pensais finir ma carrière en Thaïlande ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, j'aimerais idéalement rester à l'Union, mais nous avons convenu d'un montant. Il ne faut pas tourner autour du pot ; au final, tout a un prix".

Christian Burgess bientôt citoyen belge

Qu'il prolonge ou non, Christian Burgess continuera à aller boire un coup avec les supporters unionistes après les matchs, notamment sur la place Flagey et à la place du Chatelain, où il a ses petites habitudes.

Le capitaine saint-gillois a même effectué une demande de naturalisation belge. Séjournant dans notre pays depuis six ans, il peut désormais y prétendre. Cela devrait tomber dans le courant du mois de juin. Une opération qui pourrait permettre à l'Union d'aligner un joueur belge supplémentaire sur la feuille de match (un point non négligeable au Parc Duden)

Christian Burgess pourrait même théoriquement devenir Diable Rouge, lui qui n'a jamais été appelé par l'Angleterre. Pas sûr toutefois que Rudi Garcia l'envisage comme une solution d'avenir. Mais s'il estimait manquer d'un peu de leadership au sein de sa défense...

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