La sanction est tombée : un arbitre belge suspendu un an pour simulation

Il y a un peu moins de deux mois, la rencontre de P1 hennuyère entre Ransart et Pays Blanc avait été très agitée. Les incidents de fin de match valent une lourde suspension à un juge de ligne qui s'était rendu coupable d'une simulation assez inattendue.

Battu 0-3, Ransart en avait gros sur la patate, s'estimant lésé par plusieurs décisions arbitrales. Quatre cartes rouges avaient été brandies, dont une à un adjoint carolo. Les Cougars étaient donc particulièrement remontés à l'issue de la rencontre et étaient venus demander des comptes au corps arbitral.

De quoi nous valoir une scéne assez délirante : pris à partie de manière plutôt téméraire, un juge de ligne avait coupé court à toute discussion en surjouant un front contre front, allant même à se rouler par terre.

Une simulation qui avait rendu fou le gardien de Ransart : "Je n'ai pas touché l'arbitre, c'est lui qui est volontairement venu au contact pour ensuite simuler grossièrement comme si je lui avais mis un coup de boule", expliquait-il alors à L'Avenir.

La fédération tranche dans le vif

Sur le moment, le juge de ligne en question expliquait pourtant avoir été touché : "Il y a bien eu un tête contre tête, j'ai également été invectivé. J'en ai quelque peu rajouté, mais j'affirme qu'un mouvement de sa part a été effectué".





Mais avec le recul, il a bien fallu se rendre à l'évidence : sa simulation était tout sauf appropriée. Deux mois plus tard, la sanction de la fédération est tombée : le juge de touche écope d'une suspension d'un an. Une période qu'il mettra à profit pour travailler sur son sang froid lorsque la situation se tend, comme lors de cette fin de match houleuse.

"Conscient de ne pas avoir forcément pris la bonne décision sur le moment, je reste malgré tout attaché à mon objectif: continuer à croire en mes rêves, notamment celui d'accéder aux divisions supérieures", écrit-il sur les réseaux sociaux.