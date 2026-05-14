Un chapitre long de 13 ans se referme : bouleversement de taille pour Leandro Trossard

Leandro Trossard est super forme avec Arsenal. Sur le plan personnel en revanche, il traverse une période de transition.

En signant en Angleterre il y a maintenant sept ans, Leandro Trossard s'est rapidement rendu compte qu'il était arrivé dans un autre monde, un monde où les tabloïds scruteraient ses moindres faits et gestes. Ces dernières semaines, Le Daily Mail et The Sun ont ainsi consommé beaucoup d'encre pour parler d'une possible séparation entre le Limbourgeois et son épouse, Laura Hilven.

Cette dernière avait en effet supprimé de son compte Instagram toutes les photos où figurait le Diable Rouge. Elle ne portait d'ailleurs plus son alliance sur les photos récentes.

Leandro Trossard divorcé

Laura Hilven a finalement confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : "Nous sommes séparés depuis un certain temps et, durant cette période, nous avons pris le temps de bien réfléchir. Notre décision repose sur une compréhension mutuelle et une volonté commune de créer un environnement sain et optimal pour tous".

C'est donc un chapitre long de 13 ans qui se referme. Le couple s'est marié en juin 2019 et a deux fils : Thiago (9 ans) et Amadeo (3 ans). "Nous resterons toujours des parents dévoués à nos deux magnifiques enfants", conclut Laura Hilven. Un fameux bouleversement dans la vie de Leandro Trossard, qui s'apprête donc à disputer la Coupe du Monde sans avoir à ses côtés celle qu'il choyait depuis ses 18 ans.