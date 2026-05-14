Cvetkovic a failli sauver des Mauves combattifs mais insuffisants : les cotes du RSCA en finale

Florent Malice
Florent Malice depuis le Stade Roi Baudouin
| Commentaire
Cvetkovic a failli sauver des Mauves combattifs mais insuffisants : les cotes du RSCA en finale
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'était le match de leur saison, et les joueurs d'Anderlecht ont par moments tout donné. Mais ils étaient probablement tout bonnement trop courts pour faire mieux : voici les cotes des Mauve & Blanc dans cette finale.

Coosemans (5,5)

Pas grand chose à faire mais il l'a bien fait. Des dégagements catastrophiques, cependant. Lâché par sa défense sur les buts unionistes. 

Maamar (6)

Un duel de haut vol avec Anan Khalaili, et si l'Israélien n'a pas livré son meilleur match, c'est en bonne partie grâce à la bonne prestation de Maamar. Il a aussi offert quelques remontées de balle intéressantes. 

Diarra (3)

Déjà pas très inspiré durant le temps réglementaire, il se troue totalement sur le 2-1 et permet à l'Union de prendre l'avantage très tôt dans les prolongations. 

Hey (6)

Un match difficile à juger car à la relance, le Danois est retombé dans ses travers. Il a cependant multiplié les bonnes interventions défensives. Il est ensuite décisif en déviant un ballon sur le coup-franc du 1-1. Un deuxième match correct d'affilée. 

Camara (4)

Il se rattrape en décochant la première frappe cadrée du RSCA dans ce match, mais sa prestation d'ensemble était assez catastrophique. Plusieurs passes en retrait qui auraient pu coûter très cher. 

Lire aussi… "Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

Kana (6)

S'il a été pris de vitesse une fois (et bien) par Guilherme Smith, Kana faisait toutefois un très bon match dans l'ensemble jusqu'à sa sortie très surprenante après l'heure de jeu. Fort calme et présent défensivement, assez propre à la relance. 

De Cat (4,5)

Encore une fois, on n'a pas vu le meilleur De Cat, loin de là. Quelques interventions pleines de volonté, cependant, pour compenser une imprécision technique inhabituelle dans son chef. Le tout devant les yeux de Garcia : le reprendra-t-il ce vendredi ? 

Saliba (5)

Une première période très solide, mais le Canadien a progressivement disparu et n'a pas tenté les infiltrations et percées qu'on attend de lui dans ce rôle. 

Degreef (4)

Il a logiquement été récompensé de ses excellents Playoffs par une place de titulaire aux dépens d'un Bertaccini, mais n'aura pas remercié Taravel. Un match terne et nettement moins hargneux qu'à l'accoutumée. Aucun danger offensif amené. 

Cvetkovic (7)

Heureusement qu'il était, et ce alors que de toute évidence, il n'était pas content d'être aligné sur l'aile. Des retours défensifs, du travail, de la volonté, le tout récompensé par un but. 

Hazard (3,5)

Non, sa passe décisive sur le but ne compense pas un match franchement calamiteux. Qu'espérait Taravel en le titularisant en faux 9 dans ce match alors que Cvetkovic était excellent dans ce rôle depuis plusieurs matchs ? 

Verschaeren (2)

Quelle montée au jeu... On s'attendait à le voir titulaire pour gêner les grands formats de l'Union, mais sa rentrée a un peu justifié le choix initial de Taravel. Rien, rien, rien de réussi. 

Bertaccini (5)

Assez bien rentré, avec l'impact qu'on attend de sa part. Malheureusement pas en réussite offensivement, mais sa montée a contribué à changer les choses en fin de temps réglementaire. 

Huerta (4,5)

Le Mexicain a tenté, mais il se fait complètement mélanger par Zorgane sur le 3-1 et ne s'en est pas remis. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

"Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

"Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

20:40
Le Stade Roi Baudouin en a fait les frais : la finale entre l'Union et Anderlecht a été très tendue

Le Stade Roi Baudouin en a fait les frais : la finale entre l'Union et Anderlecht a été très tendue

20:20
"Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht

"Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht

20:00
"Ils ne jouent pas pour eux-mêmes mais pour le club" : Taravel répond aux critiques de Bertaccini

"Ils ne jouent pas pour eux-mêmes mais pour le club" : Taravel répond aux critiques de Bertaccini

19:30
Adriano Bertaccini, très déçu, charge Jérémy Taravel: "Nous ne l'avons su qu'une heure avant le match"

Adriano Bertaccini, très déçu, charge Jérémy Taravel: "Nous ne l'avons su qu'une heure avant le match"

19:00
1
Burgess contrarié, Rodriguez et Fuseini font la différence : les notes de l'Union contre Anderlecht

Burgess contrarié, Rodriguez et Fuseini font la différence : les notes de l'Union contre Anderlecht

18:35
Du soufre, de la sueur et des larmes : l'Union fait craquer Anderlecht aux prolongations pour s'offrir la Coupe !

Du soufre, de la sueur et des larmes : l'Union fait craquer Anderlecht aux prolongations pour s'offrir la Coupe !

17:48
🎥 La VAR a-t-elle pris la bonne décision sur le but annulé de Burgess ?

🎥 La VAR a-t-elle pris la bonne décision sur le but annulé de Burgess ?

16:37
La présence de Romelu Lukaku en finale de Coupe de Belgique ne passe pas inaperçue

La présence de Romelu Lukaku en finale de Coupe de Belgique ne passe pas inaperçue

18:20
🎥 Rudi Garcia et Romelu Lukaku au Stade Roi Baudouin : un indice sur la liste des Diables Rouges ?

🎥 Rudi Garcia et Romelu Lukaku au Stade Roi Baudouin : un indice sur la liste des Diables Rouges ?

16:10
8
Un énorme problème menace la Coupe du monde 2026

Un énorme problème menace la Coupe du monde 2026

19:20
Courtisé en Belgique depuis plusieurs années, un milieu de terrain plaît au Standard de Liège

Courtisé en Belgique depuis plusieurs années, un milieu de terrain plaît au Standard de Liège

18:00
"Mort aux États-Unis" : l'Iran prépare son départ pour le Mondial dans une ambiance très politique

"Mort aux États-Unis" : l'Iran prépare son départ pour le Mondial dans une ambiance très politique

17:04
Vincent Kompany insiste pour une star de Premier League : le Bayern Munich a trouvé un accord

Vincent Kompany insiste pour une star de Premier League : le Bayern Munich a trouvé un accord

15:41
Le futur adversaire des Diables Rouges a dévoilé sa liste : un vétéran bien connu sera au Mondial

Le futur adversaire des Diables Rouges a dévoilé sa liste : un vétéran bien connu sera au Mondial

15:08
David Hubert et Jérémy Taravel misent sur la surprise : suivez Anderlecht - Union en Direct Commenté Live

David Hubert et Jérémy Taravel misent sur la surprise : suivez Anderlecht - Union en Direct Commenté

13:35
"Ce trophée, je le convoite depuis si longtemps" : le clin d'oeil à l'histoire remarqué de Yari Verschaeren

"Ce trophée, je le convoite depuis si longtemps" : le clin d'oeil à l'histoire remarqué de Yari Verschaeren

11:00
1
Des caractéristiques frappantes dans le futur stade de l'Union : "En partie liées au site de construction"

Des caractéristiques frappantes dans le futur stade de l'Union : "En partie liées au site de construction"

13:00
Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht

Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht

07:30
Il n'y a pas que David Hubert ! Anderlecht face à un autre ancien de la maison : "J'ai le coeur jaune et bleu"

Il n'y a pas que David Hubert ! Anderlecht face à un autre ancien de la maison : "J'ai le coeur jaune et bleu"

07:00
Un ancien d'Anderlecht se souvient : "Un jour, Kompany est venu me dire qu'il allait me sortir du onze"

Un ancien d'Anderlecht se souvient : "Un jour, Kompany est venu me dire qu'il allait me sortir du onze"

11:30
Allô Rudi Garcia ? Comment Christian Burgess pourrait théoriquement bientôt...devenir Diable Rouge

Allô Rudi Garcia ? Comment Christian Burgess pourrait théoriquement bientôt...devenir Diable Rouge

10:30
3
Il a le caractère d'un tueur à gages" : Romelu Lukaku violemment critiqué par la presse italienne

Il a le caractère d'un tueur à gages" : Romelu Lukaku violemment critiqué par la presse italienne

14:38
Terrible nouvelle pour un cadre du Standard : il ne rejouera plus en 2026

Terrible nouvelle pour un cadre du Standard : il ne rejouera plus en 2026

14:00
Karel Geraerts et Reims, c'est fini : Charleroi prêt à passer à l'action ?

Karel Geraerts et Reims, c'est fini : Charleroi prêt à passer à l'action ?

13:12
Steven Defour voit un Liégeois en chasser un autre chez les Diables : "Il sera à 200%"

Steven Defour voit un Liégeois en chasser un autre chez les Diables : "Il sera à 200%"

12:30
Le comble après son flirt avorté avec Anderlecht : fameuse mésaventure pour Alfred Schreuder

Le comble après son flirt avorté avec Anderlecht : fameuse mésaventure pour Alfred Schreuder

08:00
"Je crois bien que c'est mental" : les vérités de Rudi Garcia sur les maux des Diables Rouges

"Je crois bien que c'est mental" : les vérités de Rudi Garcia sur les maux des Diables Rouges

12:00
1
Jamais très loin de Liège : le cousin de Mehdi Carcela reprend du service en D3 Amateurs

Jamais très loin de Liège : le cousin de Mehdi Carcela reprend du service en D3 Amateurs

10:00
Un Unioniste incertain contre Anderlecht ? "Les premières impressions n'étaient pas excellentes, mais..."

Un Unioniste incertain contre Anderlecht ? "Les premières impressions n'étaient pas excellentes, mais..."

13/05
Un chapitre long de 13 ans se referme : bouleversement de taille pour Leandro Trossard

Un chapitre long de 13 ans se referme : bouleversement de taille pour Leandro Trossard

09:30
🎥 L'une des priorités de l'été : en fin de contrat, un jeune du Standard brille à l'international

🎥 L'une des priorités de l'été : en fin de contrat, un jeune du Standard brille à l'international

09:00
Bientôt un nouveau stade à l'Union Saint-Gilloise ? "Nous espérons avoir une réponse d'ici fin octobre"

Bientôt un nouveau stade à l'Union Saint-Gilloise ? "Nous espérons avoir une réponse d'ici fin octobre"

13/05
La sanction est tombée : un arbitre belge suspendu un an pour simulation

La sanction est tombée : un arbitre belge suspendu un an pour simulation

08:30
1
Il n'y a pas photo pour Anderlecht : comment la finale pourrait changer l'attribution des tickets européens

Il n'y a pas photo pour Anderlecht : comment la finale pourrait changer l'attribution des tickets européens

23:00
À quelques jours près : le coup de téléphone de Vincent Euvrard qui aurait pu tout changer pour Anthony Moris

À quelques jours près : le coup de téléphone de Vincent Euvrard qui aurait pu tout changer pour Anthony Moris

21:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 16/05 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 17/05 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 15/05 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved