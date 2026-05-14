Cvetkovic a failli sauver des Mauves combattifs mais insuffisants : les cotes du RSCA en finale

C'était le match de leur saison, et les joueurs d'Anderlecht ont par moments tout donné. Mais ils étaient probablement tout bonnement trop courts pour faire mieux : voici les cotes des Mauve & Blanc dans cette finale.

Coosemans (5,5)

Pas grand chose à faire mais il l'a bien fait. Des dégagements catastrophiques, cependant. Lâché par sa défense sur les buts unionistes.

Maamar (6)

Un duel de haut vol avec Anan Khalaili, et si l'Israélien n'a pas livré son meilleur match, c'est en bonne partie grâce à la bonne prestation de Maamar. Il a aussi offert quelques remontées de balle intéressantes.

Diarra (3)

Déjà pas très inspiré durant le temps réglementaire, il se troue totalement sur le 2-1 et permet à l'Union de prendre l'avantage très tôt dans les prolongations.

Hey (6)

Un match difficile à juger car à la relance, le Danois est retombé dans ses travers. Il a cependant multiplié les bonnes interventions défensives. Il est ensuite décisif en déviant un ballon sur le coup-franc du 1-1. Un deuxième match correct d'affilée.

Camara (4)

Il se rattrape en décochant la première frappe cadrée du RSCA dans ce match, mais sa prestation d'ensemble était assez catastrophique. Plusieurs passes en retrait qui auraient pu coûter très cher.



Lire aussi… "Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre›

Kana (6)

S'il a été pris de vitesse une fois (et bien) par Guilherme Smith, Kana faisait toutefois un très bon match dans l'ensemble jusqu'à sa sortie très surprenante après l'heure de jeu. Fort calme et présent défensivement, assez propre à la relance.

De Cat (4,5)

Encore une fois, on n'a pas vu le meilleur De Cat, loin de là. Quelques interventions pleines de volonté, cependant, pour compenser une imprécision technique inhabituelle dans son chef. Le tout devant les yeux de Garcia : le reprendra-t-il ce vendredi ?

Saliba (5)

Une première période très solide, mais le Canadien a progressivement disparu et n'a pas tenté les infiltrations et percées qu'on attend de lui dans ce rôle.

Degreef (4)

Il a logiquement été récompensé de ses excellents Playoffs par une place de titulaire aux dépens d'un Bertaccini, mais n'aura pas remercié Taravel. Un match terne et nettement moins hargneux qu'à l'accoutumée. Aucun danger offensif amené.

Cvetkovic (7)

Heureusement qu'il était, et ce alors que de toute évidence, il n'était pas content d'être aligné sur l'aile. Des retours défensifs, du travail, de la volonté, le tout récompensé par un but.

Hazard (3,5)

Non, sa passe décisive sur le but ne compense pas un match franchement calamiteux. Qu'espérait Taravel en le titularisant en faux 9 dans ce match alors que Cvetkovic était excellent dans ce rôle depuis plusieurs matchs ?

Verschaeren (2)

Quelle montée au jeu... On s'attendait à le voir titulaire pour gêner les grands formats de l'Union, mais sa rentrée a un peu justifié le choix initial de Taravel. Rien, rien, rien de réussi.

Bertaccini (5)

Assez bien rentré, avec l'impact qu'on attend de sa part. Malheureusement pas en réussite offensivement, mais sa montée a contribué à changer les choses en fin de temps réglementaire.

Huerta (4,5)

Le Mexicain a tenté, mais il se fait complètement mélanger par Zorgane sur le 3-1 et ne s'en est pas remis.