La présence de Romelu Lukaku en finale de Coupe de Belgique ne passe pas inaperçue

La finale de la Coupe entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise a attiré de nombreux visages ce jeudi après-midi au Stade Roi Baudouin. Romelu Lukaku était présent.

Romelu Lukaku a choisi d'effectuer sa préparation pour la Coupe du monde en Belgique. Il a reçu l'autorisation de Naples, où le départ de l'attaquant belge cet été est de plus en plus envisagé. Le club italien serait prêt à récupérer une indemnité intéressante pour un joueur qui conserve une belle valeur sur le marché et attire l'attention de plusieurs clubs étrangers.

Ces dernières semaines, il n'a pas été question de choix sportifs. Lukaku s'est retrouvé à nouveau sous les projecteurs après toute l'agitation autour de son avenir, de sa condition physique et de son rôle chez les Diables Rouges. Et, comme souvent, son nom revient systématiquement dès qu'il est question d'un possible retour à Anderlecht.

Verschueren ne voit pas encore Lukaku revenir

Cette idée fait rêver beaucoup de supporters. Malgré sa carrière au plus haut niveau, Lukaku est très attaché à Anderlecht. Chacune de ses apparitions à Neerpede fait parler et, cette fois, sa présence en Belgique relance les rumeurs d'un retour. Du côté du club bruxellois, on préfère rester prudent pour le moment.

Le président Michael Verschueren l'avait dit clairement à notre rédaction. "Je ne pense pas qu'il revienne à Anderlecht cet été", a-t-il lâché . Au club, on sait qu'un transfert est financièrement très compliqué, même si Lukaku pouvait se montrer ouvert à un retour à l'avenir.

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Le moindre mouvement de l'attaquant fait parler à Bruxelles. Surtout qu'il est à nouveau en Belgique et qu'Anderlecht dispute l'un de ses matchs les plus importants de ces dernières années. Une finale de Coupe contre l'Union, un stade Roi Baudouin plein à craquer et un possible ticket européen.