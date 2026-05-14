Karel Geraerts et Reims, c'est fini : Charleroi prêt à passer à l'action ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Karel Geraerts et Reims, c'est fini : Charleroi prêt à passer à l'action ?
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Karel Geraerts ne sera plus l'entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine. Après plusieurs jours de rumeurs, le club français a confirmé son départ ce jeudi. Le technicien belge pourrait rebondir en Belgique durant l'été.

L'aventure entre Karel Geraerts et le Stade de Reims prend fin après une seule saison. Ce jeudi, le club champenois a officialisé la nouvelle à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. "Le Stade de Reims et Karel Geraerts ont décidé, d'un commun accord, de mettre fin à leur collaboration", a annoncé la direction rémoise, en précisant que cette décision avait été prise "au terme de la saison 2025-2026, et au regard des attentes liées à cet exercice".

L'objectif n'a pas été atteint

Dans ce même communiqué, le Stade de Reims confirme le départ de Tim Smolders, l'adjoint du technicien belge. Arrivé avec l'objectif de faire remonter le club en Ligue 1, Geraerts n'aura pas réussi à remplir la mission fixée par les dirigeants. Malgré quelques périodes encourageantes, Reims termine à la sixième place du championnat avec 56 points.

Pas loin des barrages

C'est frustrant pour les supporters parce que les places de barrage n'étaient pas loin. Rodez et le Red Star ont terminé avec 58 points, soit deux unités de plus que le club rémois. Depuis plusieurs jours, des rumeurs évoquaient une séparation entre les deux camps. L'annonce officielle vient confirmer une tendance devenue difficile à éviter.

De retour en Pro League cet été ?

Même si cette expérience française se termine rapidement, Karel Geraerts pourrait vite retrouver un banc. Selon les informations de la DH, Charleroi penserait à lui pour devenir son futur entraîneur cet été. L'été dernier , son nom circulait du côté du Standard de Liège. Marc Wilmots entretenait de bonnes relations avec le coach belge, mais il avait préféré tenter l'aventure française avec Reims.

Pour Geraerts, cette parenthèse se referme avec des regrets, mais son avenir pourrait continuer en Belgique dans les prochaines semaines.

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