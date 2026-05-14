Le Stade Roi Baudouin en a fait les frais : la finale entre l'Union et Anderlecht a été très tendue

La finale entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht a été marquée par plusieurs débordements au Stade Roi Baudouin. Des fumigènes, des feux d'artifice et plusieurs incidents ont perturbé la rencontre.

La finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht s'est jouée dans une ambiance très tendue au Stade Roi Baudouin. En plus de la victoire de l'Union, plusieurs incidents ont éclaté dans les tribunes pendant la rencontre. La tension est montée à plusieurs reprises.

Le début de la finale a été retardé

Avant le coup d’envoi, un important nuage de fumée a envahi une partie du stade après l'allumage de nombreux fumigènes. L'arbitre Bram Van Driessche a préféré attendre quelques minutes pour lancer la rencontre. Les deux camps de supporters se répondaient dans une atmosphère très chaude.

Depuis le retour de l'Union en Pro League, les confrontations face à Anderlecht ont pris une autre dimension. Entre les deux clubs bruxellois, la rivalité grandit saison après saison.

Des incidents à signaler

Plusieurs incidents ont perturbé la rencontre au fil du match,. Des feux d'artifice et d'autres engins pyrotechniques ont été lancés depuis les tribunes, obligeant l'arbitre à interrompre brièvement le jeu. Des sièges ont été jetés en direction de la pelouse, provoquant beaucoup d'agitation.

Les pompiers ont été appelés dans les tribunes après qu'un supporter a incendié un drapeau britannique pendant la rencontre. Malgré ces débordements, la finale est allée à son terme avec la victoire de l'Union Saint-Gilloise 3-1 dans les prolongations. Après le coup de sifflet final, plusieurs supporters sont restés dans les gradins alors que la sécurité surveillait attentivement les différents secteurs du stade.



Lire aussi… "Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre›

La quatrième fois pour l'Union

Avec ce nouveau sacre, l'Union compte quatre Coupes de Belgique dans son histoire. Le club Saint-Gillois avait remporté les éditions 1913 et 1914, puis celle de 2024 grâce à une victoire 1-0 contre l'Antwerp. Ce succès face à Anderlecht permet à l'Union d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès.