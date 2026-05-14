Le Stade Roi Baudouin en a fait les frais : la finale entre l'Union et Anderlecht a été très tendue

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le Stade Roi Baudouin en a fait les frais : la finale entre l'Union et Anderlecht a été très tendue

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La finale entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht a été marquée par plusieurs débordements au Stade Roi Baudouin. Des fumigènes, des feux d'artifice et plusieurs incidents ont perturbé la rencontre.

La finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht s'est jouée dans une ambiance très tendue au Stade Roi Baudouin. En plus de la victoire de l'Union, plusieurs incidents ont éclaté dans les tribunes pendant la rencontre. La tension est montée à plusieurs reprises.

Le début de la finale a été retardé

Avant  le coup d’envoi, un important nuage de fumée a envahi une partie du stade après l'allumage de nombreux fumigènes. L'arbitre Bram Van Driessche a préféré attendre quelques minutes pour lancer la rencontre. Les deux camps de supporters se répondaient dans une atmosphère très chaude.

Depuis le retour de l'Union en Pro League, les confrontations face à Anderlecht ont pris une autre dimension. Entre les deux clubs bruxellois, la rivalité grandit saison après saison.

Des incidents à signaler

Plusieurs incidents ont perturbé la rencontre au fil du match,. Des feux d'artifice et d'autres engins pyrotechniques ont été lancés depuis les tribunes, obligeant l'arbitre à interrompre brièvement le jeu. Des sièges ont été jetés en direction de la pelouse, provoquant beaucoup d'agitation.

Les pompiers ont été appelés dans les tribunes après qu'un supporter a incendié un drapeau britannique pendant la rencontre. Malgré ces débordements, la finale est allée à son terme avec la victoire de l'Union Saint-Gilloise 3-1 dans les prolongations. Après le coup de sifflet final, plusieurs supporters sont restés dans les gradins alors que la sécurité surveillait attentivement les différents secteurs du stade.

Lire aussi… "Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

La quatrième fois pour l'Union

Avec ce nouveau sacre, l'Union compte quatre Coupes de Belgique dans son histoire. Le club Saint-Gillois avait remporté les éditions 1913 et 1914, puis celle de 2024 grâce à une victoire 1-0 contre l'Antwerp. Ce succès face à Anderlecht permet à l'Union d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

"Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

"Bruges, ce sera aussi une finale" : l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'arrêter après son sacre

20:40
"Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht

"Ça fait très mal pour les supporters" : Romelu Lukaku touché par la défaite d'Anderlecht

20:00
"Ils ne jouent pas pour eux-mêmes mais pour le club" : Taravel répond aux critiques de Bertaccini

"Ils ne jouent pas pour eux-mêmes mais pour le club" : Taravel répond aux critiques de Bertaccini

19:30
Adriano Bertaccini, très déçu, charge Jérémy Taravel: "Nous ne l'avons su qu'une heure avant le match"

Adriano Bertaccini, très déçu, charge Jérémy Taravel: "Nous ne l'avons su qu'une heure avant le match"

19:00
1
Cvetkovic a failli sauver des Mauves combattifs mais insuffisants : les cotes du RSCA en finale

Cvetkovic a failli sauver des Mauves combattifs mais insuffisants : les cotes du RSCA en finale

18:40
2
Burgess contrarié, Rodriguez et Fuseini font la différence : les notes de l'Union contre Anderlecht

Burgess contrarié, Rodriguez et Fuseini font la différence : les notes de l'Union contre Anderlecht

18:35
Du soufre, de la sueur et des larmes : l'Union fait craquer Anderlecht aux prolongations pour s'offrir la Coupe !

Du soufre, de la sueur et des larmes : l'Union fait craquer Anderlecht aux prolongations pour s'offrir la Coupe !

17:48
🎥 La VAR a-t-elle pris la bonne décision sur le but annulé de Burgess ?

🎥 La VAR a-t-elle pris la bonne décision sur le but annulé de Burgess ?

16:37
La présence de Romelu Lukaku en finale de Coupe de Belgique ne passe pas inaperçue

La présence de Romelu Lukaku en finale de Coupe de Belgique ne passe pas inaperçue

18:20
🎥 Rudi Garcia et Romelu Lukaku au Stade Roi Baudouin : un indice sur la liste des Diables Rouges ?

🎥 Rudi Garcia et Romelu Lukaku au Stade Roi Baudouin : un indice sur la liste des Diables Rouges ?

16:10
8
Un énorme problème menace la Coupe du monde 2026

Un énorme problème menace la Coupe du monde 2026

19:20
Courtisé en Belgique depuis plusieurs années, un milieu de terrain plaît au Standard de Liège

Courtisé en Belgique depuis plusieurs années, un milieu de terrain plaît au Standard de Liège

18:00
"Mort aux États-Unis" : l'Iran prépare son départ pour le Mondial dans une ambiance très politique

"Mort aux États-Unis" : l'Iran prépare son départ pour le Mondial dans une ambiance très politique

17:04
Vincent Kompany insiste pour une star de Premier League : le Bayern Munich a trouvé un accord

Vincent Kompany insiste pour une star de Premier League : le Bayern Munich a trouvé un accord

15:41
Le futur adversaire des Diables Rouges a dévoilé sa liste : un vétéran bien connu sera au Mondial

Le futur adversaire des Diables Rouges a dévoilé sa liste : un vétéran bien connu sera au Mondial

15:08
David Hubert et Jérémy Taravel misent sur la surprise : suivez Anderlecht - Union en Direct Commenté Live

David Hubert et Jérémy Taravel misent sur la surprise : suivez Anderlecht - Union en Direct Commenté

13:35
"Ce trophée, je le convoite depuis si longtemps" : le clin d'oeil à l'histoire remarqué de Yari Verschaeren

"Ce trophée, je le convoite depuis si longtemps" : le clin d'oeil à l'histoire remarqué de Yari Verschaeren

11:00
1
Des caractéristiques frappantes dans le futur stade de l'Union : "En partie liées au site de construction"

Des caractéristiques frappantes dans le futur stade de l'Union : "En partie liées au site de construction"

13:00
Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht

Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht

07:30
Il n'y a pas que David Hubert ! Anderlecht face à un autre ancien de la maison : "J'ai le coeur jaune et bleu"

Il n'y a pas que David Hubert ! Anderlecht face à un autre ancien de la maison : "J'ai le coeur jaune et bleu"

07:00
Un ancien d'Anderlecht se souvient : "Un jour, Kompany est venu me dire qu'il allait me sortir du onze"

Un ancien d'Anderlecht se souvient : "Un jour, Kompany est venu me dire qu'il allait me sortir du onze"

11:30
Allô Rudi Garcia ? Comment Christian Burgess pourrait théoriquement bientôt...devenir Diable Rouge

Allô Rudi Garcia ? Comment Christian Burgess pourrait théoriquement bientôt...devenir Diable Rouge

10:30
3
Il a le caractère d'un tueur à gages" : Romelu Lukaku violemment critiqué par la presse italienne

Il a le caractère d'un tueur à gages" : Romelu Lukaku violemment critiqué par la presse italienne

14:38
Terrible nouvelle pour un cadre du Standard : il ne rejouera plus en 2026

Terrible nouvelle pour un cadre du Standard : il ne rejouera plus en 2026

14:00
Karel Geraerts et Reims, c'est fini : Charleroi prêt à passer à l'action ?

Karel Geraerts et Reims, c'est fini : Charleroi prêt à passer à l'action ?

13:12
Steven Defour voit un Liégeois en chasser un autre chez les Diables : "Il sera à 200%"

Steven Defour voit un Liégeois en chasser un autre chez les Diables : "Il sera à 200%"

12:30
Le comble après son flirt avorté avec Anderlecht : fameuse mésaventure pour Alfred Schreuder

Le comble après son flirt avorté avec Anderlecht : fameuse mésaventure pour Alfred Schreuder

08:00
"Je crois bien que c'est mental" : les vérités de Rudi Garcia sur les maux des Diables Rouges

"Je crois bien que c'est mental" : les vérités de Rudi Garcia sur les maux des Diables Rouges

12:00
1
Jamais très loin de Liège : le cousin de Mehdi Carcela reprend du service en D3 Amateurs

Jamais très loin de Liège : le cousin de Mehdi Carcela reprend du service en D3 Amateurs

10:00
Un Unioniste incertain contre Anderlecht ? "Les premières impressions n'étaient pas excellentes, mais..."

Un Unioniste incertain contre Anderlecht ? "Les premières impressions n'étaient pas excellentes, mais..."

13/05
Un chapitre long de 13 ans se referme : bouleversement de taille pour Leandro Trossard

Un chapitre long de 13 ans se referme : bouleversement de taille pour Leandro Trossard

09:30
🎥 L'une des priorités de l'été : en fin de contrat, un jeune du Standard brille à l'international

🎥 L'une des priorités de l'été : en fin de contrat, un jeune du Standard brille à l'international

09:00
Bientôt un nouveau stade à l'Union Saint-Gilloise ? "Nous espérons avoir une réponse d'ici fin octobre"

Bientôt un nouveau stade à l'Union Saint-Gilloise ? "Nous espérons avoir une réponse d'ici fin octobre"

13/05
La sanction est tombée : un arbitre belge suspendu un an pour simulation

La sanction est tombée : un arbitre belge suspendu un an pour simulation

08:30
1
Il n'y a pas photo pour Anderlecht : comment la finale pourrait changer l'attribution des tickets européens

Il n'y a pas photo pour Anderlecht : comment la finale pourrait changer l'attribution des tickets européens

23:00
À quelques jours près : le coup de téléphone de Vincent Euvrard qui aurait pu tout changer pour Anthony Moris

À quelques jours près : le coup de téléphone de Vincent Euvrard qui aurait pu tout changer pour Anthony Moris

21:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 16/05 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 17/05 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 15/05 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved