Saint-Trond est aux anges : le club limbourgeois reçoit un coup de pouce de l'Union pour l'Europe

Saint-Trond pourrait recevoir un énorme coup de pouce de l'UEFA dans les prochaines semaines. Le club limbourgeois n'est plus très loin d'une qualification directe pour l'Europa League.

Saint-Trond pourrait vivre un été beaucoup plus calme que prévu sur la scène européenne. Au départ, le club limbourgeois devait passer par plusieurs tours qualificatifs pour espérer rejoindre l'Europa League. Mais les choses pourraient évoluer très rapidement dans les prochaines semaines pour le STVV.

Merci à l'Union ?

À l'heure actuelle, les hommes de Wouter Vrancken doivent débuter leur parcours européen par les tours préliminaires de l'Europa League grâce à la victoire de l'Union en Coupe de Belgique contre Anderlecht. Cela signifie plusieurs matchs à jouer très tôt dans la saison, avec un risque d'élimination face à des adversaires "coriaces". Même en cas de faux pas, une place en Conference League resterait possible pour le club belge.

Certains supporters commencent à faire des calculs pour imaginer la suite de l'aventure. Car selon le règlement de l'UEFA, une place directe pour la phase de ligue de l'Europa League peut se libérer. Saint-Trond serait le grand gagnant de ce remue-ménage, évitant les pièges des barrages qui fatiguent les organismes.

Aston Villa pourrait faciliter les choses

Tout dépendra en grande partie d'Aston Villa. Si le club anglais remporte la finale d'Europa League face à Fribourg et termine parmi les meilleures équipes de Premier League, les Villans accéderaient à la Ligue des champions. Ce décalage libérerait un ticket en C3, qui reviendrait automatiquement aux Canaris.

Manchester City pourrait jouer un rôle important dans cette histoire. Une victoire des Citizens contre Chelsea en finale de la FA Cup aiderait Aston Villa dans la course à la Ligue des champions, même avec une sixième place en championnat. Là encore, cette combinaison profiterait directement à Saint-Trond.





Ce scénario changerait énormément de choses. Une qualification directe permettrait au club de mieux préparer sa saison, d'éviter des déplacements compliqués au mois de juillet et d'assurer des revenus européens beaucoup plus importants. Les supporters limbourgeois suivront les prochaines finales avec beaucoup d'attention.