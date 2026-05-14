Vincent Kompany insiste pour une star de Premier League : le Bayern Munich a trouvé un accord

Anthony Gordon se rapproche du Bayern Munich. Auteur d'une belle saison avec Newcastle, l'ailier anglais plaît énormément à Vincent Kompany. Mais les discussions s'annoncent compliquées avec les dirigeants anglais, qui réclament une énorme somme pour leur joueur.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany veut s'offrir Anthony Gordon. L'ailier de Newcastle sort d'une saison très réussie et son profil plaît énormément aux dirigeants bavarois, qui suivent le joueur depuis plusieurs mois.

Le joueur qu'il faut au Bayern ?

Gordon a franchi un cap cette saison. Rapide, capable de jouer à plusieurs postes et très actif offensivement, l'Anglais a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens.

Un accord de principe selon la presse allemande

Selon le journal allemand BILD, le joueur aurait donné son accord pour rejoindre Munich. Christian Falk, journaliste pour Bild, affirme que les discussions entre Newcastle et le Bayern ont commencé. Mais le champion d'Allemagne n’est pas seul sur le coup.

D'autres clubs de Premier League sur Gordon

Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool surveilleraient la situation de près. Malgré cette concurrence, le Bayern est confiant grâce à l'envie du joueur de rejoindre la Bundesliga. Les dirigeants munichois travaillent pour trouver un terrain d'entente avec Newcastle, qui ne compte pas laisser partir son joueur facilement.

Les dirigeants anglais réclament environ 86 millions d'euros pour libérer leur star, une somme que le Bayern juge pour l'instant excessive. Le bras de fer est lancé entre deux institutions qui ne lâchent rien en affaires.





Presque deux cents buts cette saison pour les hommes de Kompany

Cette saison, le club bavarois a inscrit 188 buts toutes compétitions confondues : 117 en Bundesliga, 43 en Ligue des champions, 16 lors de la Coupe du monde des clubs, sans oublier ses buts en Coupe et en Supercoupe d'Allemagne. Avec Gordon, Munich espère rendre son secteur offensif encore plus dangereux.