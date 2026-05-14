Steven Defour voit un Liégeois en chasser un autre chez les Diables : "Il sera à 200%"

Scott Crabbé, journaliste football
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Steven Defour voit un Liégeois en chasser un autre chez les Diables : "Il sera à 200%"
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A la veille de la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde, chacun y va son pronostic. Steven Defour aimerait voir Hugo Cuypers créer la surprise.

Jusqu'au bout, Hugo Cuypers aura joué sa carte pour une place à la Coupe du Monde. A la veille de la liste finale dévoilée par Rudi Garcia, le Liégeois a encore marqué, faisant oublier le penalty raté par l'un de ses coéquipiers (ou plutôt détourné par le gardien adverse).

L'ancien attaquant de La Gantoise a marqué lors des neuf matchs de MLS qu'il a disputés cette saison (12 buts en tout). Sa forme phénoménale doit-elle lui ouvrir les portes de Diables au meilleur moment ? C'est l'avis de Steven Defour, qui le sélectionnerait au détriment d'un autre Liégeois, Loïs Openda.

Hugo Cuypers connaît le terrain américain...et le chemin des filets

"Romelu Lukaku n'aura joué que 70 minutes sur la saison (64 pour être précis NDLR), on a besoin de quelqu'un pour le remplacer, quelqu'un qui sera là à 100%. Si tu y vas avec deux attaquants de pointe qui ont très peu joué, ça devient compliqué", estime-t-il sur le plateau de RTL.


L'ancien entraîneur de Malines estime que Cuypers a une vraie carte à jouer : "Je connais Hugo, il sera à 200% physiquement, il sera prêt mentalement. Il fera un énorme boulot. Je le prendrais lui plutôt que Romeo Vermant ou Lucas Stassin". Rudi Garcia l'entendra-t-il de la même oreille ?

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