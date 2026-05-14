"Je crois bien que c'est mental" : les vérités de Rudi Garcia sur les maux des Diables Rouges

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je crois bien que c'est mental" : les vérités de Rudi Garcia sur les maux des Diables Rouges
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Rudi Garcia se prépare à son premier grand tournoi comme sélectionneur des Diables Rouges. Il tâche de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possibles.

Rudi Garcia en parlait dès ses premières semaines à la tête de l'équipe : son premier cheval de bataille a été de redonner confiance au groupe, qui piquait méchamment du nez après la fin de parcours en eau de boudin sous Domenico Tedesco.

Le Français a responsabilisé les joueurs, en leur rappelant la qualité au sein de l'effectif, avec une première réaction remarquée lors du match retour contre l'Ukraine, après la défaite 2-0 de l'aller. Depuis, le sélectionneur ne cesse de taper sur le clou. On l'a encore constaté lors du reportage immersif de Canal + au centre fédéral de Tubize.

"J'en parlais avec Eden Hazard et avec mes leaders. Etant français, je peux en témoigner : je pense que la différence, avec l'Equipe de France par exemple, c'est qu'il faut que les joueurs belges arrivent à se convaincre que l'important, ce n'est pas juste d'aller en Coupe du Monde, c'est de faire la meilleure Coupe du Monde possible", avance Garcia.

Rudi Garcia veut créer une dynamique et rendre certains joueurs plus compétiteurs

Un état d'esprit qui, à l'entendre, a fait défaut par le passé : "En 2016 et 2018, je pense qu'ils pouvaient ou devaient aller au bout. Je pense bien que c'est mental. Et c'est pour cela que je parle à Thibaut, Kevin, Romelu : ils ont gagné les plus grands trophées en club, ils doivent communiquer aux autres cette confiance, cette rage de vaincre".


Rudi Garcia saura-t-il tirer sur la bonne corde pour faire ressortir le meilleur de son groupe ? Contrairement à Domenico Tedesco, l'ancien entraîneur du Napoli n'a en tout cas signé aucune prolongation avant même le début de la compétition. Lui aussi, pour sa première expérience en tant que sélectionneur, devra faire ses preuves pour continuer à oeuvrer au renouveau de l'équipe à l'issue du grand rendez-vous de l'été.

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