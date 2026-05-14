"Mort aux États-Unis" : l'Iran prépare son départ pour le Mondial dans une ambiance très politique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Mort aux États-Unis" : l'Iran prépare son départ pour le Mondial dans une ambiance très politique
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La présence de l'Iran à la Coupe du monde est loin d'être garantie. Plusieurs membres de la délégation pourraient avoir des difficultés pour entrer aux États-Unis. Une situation qui pourrait avoir des conséquences pour le groupe de la Belgique.

L'Iran sera-t-il présent à la prochaine Coupe du monde ? À moins d'un mois du tournoi, le doute grandit autour de la participation de la "Team Melli". Pourtant placée dans le groupe de la Belgique, la sélection iranienne pourrait être remplacée si aucun accord n'est trouvé avec les autorités américaines.

En ce moment, les joueurs iraniens se trouvent en Turquie pour un stage de préparation avant le départ vers les États-Unis. Une rencontre amicale contre la Gambie est prévue à Antalya la semaine prochaine. Trouver un adversaire n'a pas été simple pour la fédération iranienne.

Une fête avant le départ en stage en Turquie

Mercredi soir, les joueurs et le staff ont été mis à l'honneur à Téhéran lors d'une cérémonie très particulière. Le président de la fédération, Mehdi Taj, a tenu un discours très fort devant les médias et les supporters. Il a présenté les joueurs comme "des héros de guerre du Guide Suprême". Des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël étaient scandés. "Mort aux États-Unis, mort à Israël."

Tous les visas ne devraient peut-être pas être délivrés

Certains membres de la fédération iranienne sont liés aux Gardiens de la Révolution, une organisation considérée comme terroriste par les États-Unis. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, avait expliqué que ces personnes ne seraient pas autorisées à entrer aux USA.

Taj veut des garanties


La FIFA tente de sauver la situation et une réunion doit avoir lieu à Zurich avec la fédération iranienne. Taj avait prévenu que son pays pourrait quitter la compétition si les États-Unis ne garantissaient pas le respect des institutions iraniennes. Si cela arrive, la Belgique pourrait affronter une autre équipe au Mondial. Les Émirats arabes unis sont cités comme le candidat le plus probable pour remplacer l'Iran.

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