🎥 Rudi Garcia et Romelu Lukaku au Stade Roi Baudouin : un indice sur la liste des Diables Rouges ?

Rudi Garcia assiste ce jeudi à la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. À moins de 24 heures de l'annonce de la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde, plusieurs joueurs présents sur la pelouse espèrent attirer l'attention du sélectionneur.

Rudi Garcia est présent au Stade Roi Baudouin ce jeudi après-midi pour assister à la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné à 15 heures. À un jour de l'annonce de la liste officielle pour la Coupe du monde, la présence du sélectionneur des Diables Rouges attire l'attention.

Un joueur d'Anderlecht a ses chances

Du côté de l'Union, aucun joueur belge n'est assuré de participer au Mondial. À Anderlecht, Nathan De Cat pourrait par contre garder un petit espoir. À 17 ans, le jeune milieu de terrain fait partie des joueurs suivis de près par le staff des Diables.

Le jeune joueur avait été appelé lors du rassemblement du mois de mars pour les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. Face aux Américains, Nathan De Cat avait disputé ses premières minutes avec l'équipe A. Il était monté au jeu à la 70e minute, une première expérience pour le talent belge.

Le moment de briller pour De Cat

La présence de Garcia en tribunes pourrait relancer les discussions autour du joueur d'Anderlecht. Est-il venu observer une dernière fois De Cat avant de rendre sa liste ? Réponse probablement ce vendredi à 13h20, au moment de l'annonce officielle des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde.

Lukaku est présent au Heysel

Romelu Lukaku se trouve également dans les tribunes du Stade Roi Baudouin. Libéré par Naples pour la fin de saison, l'attaquant belge poursuit sa rééducation à Anvers afin de retrouver la meilleure forme possible avant le Mondial. Selon plusieurs rumeurs, la liste finale des Diables Rouges pourrait réserver quelques surprises.



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