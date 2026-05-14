"Cup Figthers" : la faute d'orthographe qui ridiculise les supporters d'Anderlecht

Les supporters d'Anderlecht ont réalisé une faute sur leur grande banderole avant la finale contre l'Union Saint-Gilloise. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux.

Les supporters d'Anderlecht avaient préparé une grande animation pour la finale de la Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise. Dans le bloc mauve du Stade Roi Baudouin, une immense banderole a été déployée quelques minutes avant le coup d'envoi. Mais très rapidement, un détail a attiré l'attention de nombreux supporters présents dans le stade et devant leur télévision.

Une petite faute aux grosses conséquences

Le message affiché devait montrer la détermination des anderlechtois pour cette finale très attendue. Sauf qu'au lieu de "Cup Fighters", c'était écrit "Cup Figthers" sur le tifo. Une inversion de lettres qui a fait rire les supporters de l'Union. Sur les réseaux sociaux, les images de la banderole ont circulé après son apparition dans les tribunes.

De nombreux internautes se sont moqués de cette erreur d'orthographe pendant toute la soirée. Cette faute a gâché une partie de l'effet recherché par les supporters anderlechtois avant la rencontre.

L'Union Saint-Gilloise a fini par s'imposer 3-1 après prolongations et a remporté une nouvelle Coupe de Belgique. Les Unionistes ont fait la différence dans les moments importants alors qu'Anderlecht espérait mettre fin à plusieurs années sans trophée.

Des incidents pendant la finale

L'arbitre Bram Van Driessche avait repoussé le coup d'envoi à cause des nombreux fumigènes allumés dans les gradins. Ensuite, plusieurs feux d'artifice et autres engins pyrotechniques ont perturbé le déroulement de la finale. Plus tard dans la soirée, les secours se sont déplacés après qu'un drapeau britannique a été brûlé par un supporter dans les gradins.

Des tensions internes

Anderlecht enchaîne une nouvelle saison blanche, le dernier trophée remonte à 2017. Très frustré par la défaite, Adriano Bertaccini s'en est pris en interview à Jérémy Taravel et sa façon de fonctionner. L'attaquant reproche à son entraîneur de sortir les compositions trop tard.