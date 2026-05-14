🎥 L'une des priorités de l'été : en fin de contrat, un jeune du Standard brille à l'international

Ilian Hadidi commence à pointer le bout de son nez au Standard. Et avec ce qu'il montre avec les U17 marocains, l'intérêt pour lui risque bien de continuer à s'acdentuer.

Ces dernières semaines, le nom d'Ilian Hadidi fait de plus en plus parler de lui au Standard. Arrivé de Seraing à ses 7 ans, le Liégeois a beaucoup progressé à l'Académie depuis lors et apparaît comme l'un des membres les plus prometteurs de la génération 2009.

Le milieu de terrain de 17 ans a commencé la saison avec les U18, avec qui il a inscrit six buts. Très en avance sur les temps de parcours attendus, il a alors été surclassé avec le SL 16, faisant sept apparitions en D1 Amateurs.

Parallèlement, Hadidi a aussi brillé sous le maillot des U17 marocains. Cela lui a valu d'être cité dans des clubs du calibre du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, même si des formations comme Lille, Monaco, le PSV, l’Ajax, Feyenoord et Dortmund étaient mentionnées comme les prétendants plus sérieux.

Ilian Hadidi épate à la CAN junior

Ce qui est certain, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations U17 (disputée au Maroc) risque d'encore accroître l'attention pour son profil. Les espoirs marocains disputaient leur première rencontre dans la compétition hier soir. Hadidi était de la partie et a encore brillé.

Alors que son équipe était menée 0-1 par la Tunisie, le petit phénomène du Standard a égalisé en sortant un enchaînement plein de malice et de spontanéité dans le rectangle adverse à un quart d'heure de la fin, permettant aux Marocains d'accrocher le point du partage.





🔴 GOAAAAAAAAAAAL DE ILIAN HADIDI FACE A LA TUNISIE U17 ! 🔥🇲🇦



QUEL BUT ! pic.twitter.com/EpiIWjalrz — 𝗪𝗔𝗬𝗭 🔎🇲🇦 (@ArobaseAH2) May 13, 2026

Une prestation qui place encore un peu plus le Standard sous pression : Ilian Hadidi y vit en effet ses dernières semaines de contrat. Si rien ne bouge, il sera libre de partir gratuitement cet été. Cela représenterait un fameux manque à gagner pour le club, qui a tout intérêt à parvenir à prolonger son joueur d'ici là.